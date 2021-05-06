管碧玲：駐印度外交官幫台僑找班機回台　工作到自己倒下去

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

印度疫情嚴峻，台灣駐印度代表處已累計6人確診，其中1人重症。對此，民進黨立委管碧玲6日表示，就她所知，印度代表處的同仁堅守崗位，為僑民服務，優先幫台僑找班機回台，工作到自己倒下去。她認為，這樣的故事，值得全國人民為他們感到驕傲。

根據統計，台灣駐印度代表處目前已累計6人確診，分別為2名駐外人員、4名僱員，其中1人重症。對此，外交部表示，已掌握有外交部同事想回國治療，而外交部針對駐外人員都有投保，保險方案包括緊急後送，但必須要有合格醫院的醫師評估報告才能進行。

對此，管碧玲6日傍晚透過臉書表示，就她所知，印度代表處的工作同仁堅守崗位，為僑民服務，優先替台僑找班機回台，工作到最後一刻，工作到自己倒下去。

管碧玲說，這樣的故事，值得全國人民為他們感到驕傲，為他們喝采，「我相信倒下去的同仁，絕對不會願意看到我們責怪外交部，我希望全國人民為他們集氣，為他們祈禱，讓我們早日可以接他們回來」。

管碧玲表示，她正陪同印度代表在拜訪印度投資的台商，這位台商剛剛見證，台灣駐印的同仁，替他們的台幹處理機票，沒想到遇到過境國不接受過境，再度飛回印度，代表處同仁很積極在幫他們處理機票，現在已經回到台灣。

管碧玲說，這位台商告訴她，沒想到當他們這幾位台幹獲得機位才一天，就聽到台灣的同仁倒下去了，台商也呼籲，大家應該為他們喝采，為他們打氣。