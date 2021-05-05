黃暐瀚母被賓士男撞死　網友湧臉書致哀：酒駕罪無可赦、垃圾

▲黃暐瀚。（圖／翻攝臉書／黃暐瀚）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴黃暐瀚的70歲年邁母親5日凌晨3時許，在台中市南區東興路一段、樹義一巷口慘遭一名30歲酒駕方姓男子撞到，還被拖行約50公尺才停下，導致她頭部重創、全身多處骨折慘死。消息一出，許多網友湧入黃暐瀚的臉書哀悼，並譴責酒駕。

台中市南區東興路一段、樹義一巷口5日凌晨3時許發生一起酒駕車禍，30歲的方姓男子駕駛黑色賓士駛過路口，疑似未注意路況高速撞上黃暐瀚的母親，還將她拖行約50公尺才停下，導致她頭部重創、全身多處骨折慘死，且第一時間方男還到超商買酒喝，疑似意圖規避酒駕刑責。

黃暐瀚上午10時左右似乎還不知道母親發生意外，在臉書針對國軍伙食一事發表看法。據了解，黃暐瀚得知母親死訊後悲痛萬分，5日上午已立即搭乘高鐵動身南下台中，目前母親的後事正由哥哥先行處理中。

網友紛紛湧入黃暐瀚的臉書，替他加油打氣，除了希望他節哀，對於肇事者也加以撻伐，「晴天霹靂，心痛不已，節哀」、「譴責酒駕，暐瀚節哀....黃媽媽好走」、「暐瀚哥請節哀」、「酒駕真的該死！」、「請節哀」、「酒駕的人！真的該重判！」、「常看您在節目上的評論，看到今天新聞後感同身受，請節哀」、「譴責酒駕，節哀」。

此外，有網友認為整起案件有非常多疑點，「是謀殺嗎？暐瀚哥的媽媽凌晨三點怎麼會走在路上，被call出去的嗎？歹徒既沒踩煞車，也知道規避酒測結果的方法…疑點重重」。

▼網友湧入黃暐瀚臉書致哀。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

