吳淡如每日不離NMN超能飲！是甚麼樣的魅力讓她愛不釋手？

圖、文／麗彤生醫提供

常說，人不敵時光的無情，一旦步入中年，就必須更加重視身體機能及營養補充。集知性及感性於一身的知名作家吳淡如，向來對養身都相當講究，近來也積極投入樂活人生，不僅挑戰自我跨領域學習，更嘗試全馬路跑，即使已近花甲，也依然不顯老態，好似愈活愈健康。吳淡如私下表示，為求能健康地陪伴孩子快樂成長，非常積極研究鞏固青春的課題，近年更發現了世界富豪爭相投資研究的NMN，發現其源源不絕地保健價值後便跟上了趨勢，還接下了「NMN超能飲」的代言，以自身經驗力推全新黑科技。

眾所周知，人體具有自動修復的天賦，其關鍵因子就是參與體內代謝和維持活力的重要輔酶NAD+；只可惜，NAD+會隨著年齡增長而逐漸減少，欲從體外間接補充，又因NAD+分子大，身體難以吸收，讓許多研究者傷透腦筋，直到David Sinclair發現可以運用NAD+的合成前驅物NMN（β-菸鹼胺單核苷酸）來達到補充NAD+的目的，是影響健康活力的關鍵。

NMN超能飲研發團隊說明，花椰菜、毛豆、高麗菜等食物皆含有少量的NMN，但單靠攝取原形食物遠不及補充人體所需，因此團隊經多年的努力，成功研發出高濃度NMN的機能飲品，讓民眾能輕鬆維持青春及防護力。這次重磅推出的NMN超能飲，萃取自日本青花菜芽，每包至少有400mg高含量的NMN，並附加液態劑型高濃度關鍵技術，以小分子化讓人體能在短時間內吸收，進而幫助轉化為重要的NAD+，其中還添加「荔枝綠茶多酚」、「沙棘籽萃取」、「D-核醣」等三大營養成分，有助於補充豐富的維生素及膳食纖維，同時維持消化道機能及改變菌叢生態，讓人體真正由內而外調整出好體質。

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為守護健康，各方都在努力研發新技術，雖說美麗講求內外兼具，但守住青春與健康，勢必也要內外兼攻。吳淡如本人也補充，除了每天睡足九小時外，運動健身、飲食均衡也是維持年輕的基本要素，再輔以保健食品鞏固體內續航力，健康及活力自然由內而生。醫師也提醒，像NMN超能飲這類液態劑型的保養飲，雖說日常隨時都可飲用，但早上空腹時飲用會有較好的吸收力，飲用時建議停留於舌頭下方加成吸收作用，此外，孕期中的婦女因體質較為敏感，建議飲用前先諮詢專業醫師，才能保養的放心又安心。





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