防疫難神仙也做不到！陳時中「那是形容詞」：重點是大家一起來

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

華航案爆發迄今，已累計28人確診，雙北市長齊轟是「防疫嚴重疏失」，上午行政院長蘇貞昌出席活動緩頰，防疫要靠國人齊心努力，若有人未落實實名制、職業敏感不通報、不遵守SOP趴趴走，「陳時中再神仙也做不到。」對此，指揮中心指揮官陳時中也在記者會中回應「那只是形容詞，形容這件是很困難」，並謝謝蘇院長的體諒。

今日記者會被問到，蘇院長的說法是為了幫陳緩頰。陳時中則表示，「那是形容詞，形容這件事很困難，重點是大家要一起來！」此次的疫情若大家能攜手合作，每個環節多付出一點，或許就有很大的不同。而他也強調，明天就是世界手部衛生日，希望大家能勤洗手、戴好口罩、保持社交距離，還有打疫苗也很重要，「若大家都願意這樣做防禦力就有好幾層」。

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▲行政院長蘇貞昌今日替陳時中緩頰「再神仙也做不到」。（圖／記者周宸亘攝）

此外，對於多縣市首長的批評指教，陳時中也澄清，各地方政府防疫期間執行時看到很多問題，也提出了建言，他認為此時應該是中央與地方加強溝通、合作的時候，畢竟疫情險峻，必須併肩作戰。

陳時中肯定地說，地方行動都算快，此次檢疫旅館管理及社區警戒，雙北及桃園市馬上行動、立即發表做法，符合集會指引的要求，若能落實「我想都是非常好的一件事情。」接下來只要能持續努力於路徑描述或基因定序，將感染源早日釐清，有必要時擴大隔離、疫調及相關採檢速度也會增快。

陳時中也強調，在邊境時大家也要注意，社區落實一人一戶都要做好，電子圍籬要加強，得經過多方面持續努力。雖然地方政府於執行上可能遇到困難，但經過即時反應，大家互相溝通，事情都會做得比較好。