　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙北警察局長餐會遭潑蟑螂！　蘇貞昌：大力支持掃黑

▲▼蘇貞昌,陳時中出席衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院院長蘇貞昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

雙北市警察局長3日晚間出席700人的義警交接典禮，突然遭2名年輕人持大上千隻蟑螂砸向櫃檯，公然挑釁警界公權力。行政院院長蘇貞昌今早出席活動也被問及此事，他表示「不論是對警察還是對餐廳，都絕不容忍，徐國勇第一時間出來強調要嚴格掃黑，會大力支持。」

北市大安區臥龍義警中隊3日晚間在中山區舉行餐敘，但席間卻突然闖進2名黑衣人潑灑上千隻蟑螂後逃逸，而由於雙北警局局長、台北市議員等長官都出席會中，因此也讓外界格外關注。這起事件發生在3日晚間，事發當時雙北警局長、台北市議員等長官都參與會中，但大廳卻突然闖入兩名黑衣人潑灑蟑螂，黑衣人潑灑完蟑螂後隨即逃逸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件發生後，內政部部長徐國勇大怒下令徹查，和新北市市長侯友宜也直言「黑道幫派太囂張了吧！」全部的警察一定要全部團結起來，面對挑戰公權力的不法份子，全力打擊毫不手軟，不管是在台北市發生，新北市也會對幫派全力壓制。

蘇貞昌今早出席衛福部部立醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮受訪時表示，人民需要安定的社會，安居樂業，是政府對人民最起碼的責任，看到還有黑道丟髒螂到餐廳，不論是對警察還是對餐廳，都絕不容忍，徐國勇第一時間出來強調要嚴格掃黑，會大力支持，希望全國同胞支持警察，幫警察加油。

ET快訊
峮峮錄《飢餓》淚崩！　媽心疼：妳一定承受不少壓力
快訊／台股重挫逾500點！　航運、鋼鐵、面板跌停
本土案例到這看病　永和某診所緊急消毒停診14天
快訊／台鐵烏日成功站　驚傳列車出軌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

成大工學院長候選人遭控論文「一稿兩投」　調查結果出爐

醫一周前「細思極恐」推測成真　1圖看最新確診者5縣市完整足跡

雙北市長齊轟「陳時中防疫失職」　蘇貞昌：他再神仙也做不到

貨物列車出軌！台鐵急喊「無人傷亡」：僅是轉轍器被擠壞

喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證　對話曝光...網爆氣

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

雙北警察局長餐會遭潑蟑螂！　蘇貞昌：大力支持掃黑

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

成大工學院長候選人遭控論文「一稿兩投」　調查結果出爐

醫一周前「細思極恐」推測成真　1圖看最新確診者5縣市完整足跡

雙北市長齊轟「陳時中防疫失職」　蘇貞昌：他再神仙也做不到

貨物列車出軌！台鐵急喊「無人傷亡」：僅是轉轍器被擠壞

喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證　對話曝光...網爆氣

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

雙北警察局長餐會遭潑蟑螂！　蘇貞昌：大力支持掃黑

欠稅235萬不繳被管收！女兒籌50萬元贖身　讓媽回家過母親節

支持陳嘉昌調查潑蟑案　徐巧芯：不能讓黑勢力看沒有

雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住

基隆東岸高架「6車連環撞」！特斯拉車尾凹陷爛毀　女駕駛送醫

不甩「控制狂」醜名！徐睿知百想人氣投票首日　力壓申惠善奪冠

台南「台版吳哥窟」即起閉園　因諾富特確診者足跡離園區不到1小時

韓男高生連摸3女團成員！興奮深吸一口「正妹手味」　下秒直接昏倒

基隆暖警趴高溫地面潛入水溝洞口　「通槍條」勾回祖傳三代戒指

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

生活熱門新聞

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

3歲童胸部遭折疊桌夾住身亡　醫3點提醒

三星手機標價少1個0　全國電子出售量曝光

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

確診水電爆「防疫新破口」　3天空檔來不及隔離

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

李千那、是元介「根本沒分手」

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

遺體逛大街！　他載亡友鬧區騎車「右腳狂拖地」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面