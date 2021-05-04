雙北警察局長餐會遭潑蟑螂！　蘇貞昌：大力支持掃黑

▲行政院院長蘇貞昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

雙北市警察局長3日晚間出席700人的義警交接典禮，突然遭2名年輕人持大上千隻蟑螂砸向櫃檯，公然挑釁警界公權力。行政院院長蘇貞昌今早出席活動也被問及此事，他表示「不論是對警察還是對餐廳，都絕不容忍，徐國勇第一時間出來強調要嚴格掃黑，會大力支持。」

北市大安區臥龍義警中隊3日晚間在中山區舉行餐敘，但席間卻突然闖進2名黑衣人潑灑上千隻蟑螂後逃逸，而由於雙北警局局長、台北市議員等長官都出席會中，因此也讓外界格外關注。這起事件發生在3日晚間，事發當時雙北警局長、台北市議員等長官都參與會中，但大廳卻突然闖入兩名黑衣人潑灑蟑螂，黑衣人潑灑完蟑螂後隨即逃逸。

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事件發生後，內政部部長徐國勇大怒下令徹查，和新北市市長侯友宜也直言「黑道幫派太囂張了吧！」全部的警察一定要全部團結起來，面對挑戰公權力的不法份子，全力打擊毫不手軟，不管是在台北市發生，新北市也會對幫派全力壓制。

蘇貞昌今早出席衛福部部立醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮受訪時表示，人民需要安定的社會，安居樂業，是政府對人民最起碼的責任，看到還有黑道丟髒螂到餐廳，不論是對警察還是對餐廳，都絕不容忍，徐國勇第一時間出來強調要嚴格掃黑，會大力支持，希望全國同胞支持警察，幫警察加油。