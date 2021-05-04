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「厭世臉」落跑越南妻神展開！被告詐欺前先出招　純情男傻眼

網友原本只是分享同事新婚快樂變「分手快樂」的悲劇，沒想到竟變成「懸賞逃妻」，甚至可能與人蛇集團有牽連的社會案件。（圖／翻攝畫面）

▲網友原本只是分享同事新婚快樂變「分手快樂」的悲劇，沒想到竟變成「懸賞逃妻」，甚至可能與人蛇集團有牽連的社會案件。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

屏東1名李姓宅男因交不到女友，透過婚姻仲介所，和父母到越南「海選」40多名越女，結果挑中1名20歲女子當老婆，女方在越南甜笑拍婚紗，來台後卻整天擺厭世臭臉，對家人不理不睬，還在衛生棉塗口紅規避行房，結婚當天凌晨甚至穿睡衣逃家，跳上接應車不知去向；李家人加碼懸賞2萬找人並提告詐欺，但這名越女卻在逃家後的第3天，對李男提告性侵，疑背後有高人指點，這場尋妻大戰將交由法院裁判！

李男為了尋妻公布自己與越南籍妻子的合照，照片中女方眉頭深鎖，被網友稱為「厭世越南妻」。（圖／讀者提供）

▲李男為了尋妻公布自己與越南籍妻子的合照，照片中女方眉頭深鎖，被網友稱為「厭世越南妻」。

新娘結婚當天落跑，讓在冷凍廠擔任理貨員、堪稱最衰老公的李男至今仍傷心欲絕，他寫了一段文字表達事發至今以來的心情，透過父親轉給本刊，「我的厭世妻到底去了哪裡？離家1個月了，20歲的青春年華，1句中文台語都不會，聽說讀寫完全沒辦法和這裡（台灣）的人溝通，就這樣在屏東夜市人間蒸發，我應該擔心她的安危，還是替自己的荷包損失哀傷」，字裡行間充滿對越南妻子不告而別的無奈！

李父對本刊記者大吐苦水，抱怨媳婦的種種一切，並細數兒子到越南娶妻的花費說，包括仲介費、越南及台灣結婚支出、聘金、首飾、婚宴、見面禮等，總共花了62萬7450元。「錢都花了，結婚當天晚上她（媳婦）就給我跑了，害我們家面子全丟光，變成鄰居聊天的話題。」

面對越南籍妻子離家已月餘，李家人赴警局提出詐欺告訴。（圖／讀者提供）

▲面對越南籍妻子離家已月餘，李家人赴警局提出詐欺告訴。

原來，今年30歲的李男是家中獨子，因個性木訥、交不到女友，得知友人娶了越南女子後，2019年10月，偕父母透過高雄市一家婚姻仲介所介紹前往越南，欲挑選未來的妻子，原以為可就此展開美好人生，豈料，此趟越南行卻成為李家人的一場惡夢。

最衰新郎李男及其父母懷疑媳婦和人蛇集團勾結，用騙婚方式來台；對此，移民署屏東專勤隊表示，「該辦的都會辦，目前已掌握阮女行蹤，因一切已進入司法程序，不便對外說明，全案已移送地檢署偵辦。」

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李男2019年透過婚姻仲介所認識阮女，相處5天後，在雙方家屬見證下成婚，全程女方笑容滿面，豈料今年來台竟成「落跑新娘」。（圖／宋岱融攝）

▲李男2019年透過婚姻仲介所認識阮女，相處5天後，在雙方家屬見證下成婚，全程女方笑容滿面，豈料今年來台竟成「落跑新娘」。

李男父親向本刊表示，如今回想起來疑點重重，媳婦來台後，在衛生棉上塗口紅假裝生理期來，拒和兒子行房，落跑當晚一直不肯睡，似乎在等好時機，後來才知原來落跑媳婦早在他們提告詐欺罪前2天，先一步提告兒子涉嫌性侵，李父懷疑媳婦落跑似乎早有預謀，只為換在台居留。

阮女來台後，以口紅塗衛生棉這種伎倆來規避和丈夫行房，甚至還被找出避孕藥。（圖／宋岱融攝）

▲阮女來台後，以口紅塗衛生棉這種伎倆來規避和丈夫行房，甚至還被找出避孕藥。

李父接受本刊專訪時指出，如今回想起媳婦阮女來台的種種行為，真的很奇怪，李父說，媳婦落跑當晚一直不肯睡，用棉被蓋頭直滑手機，凌晨1點還說肚子餓，兒子泡了越南泡麵給她吃，沒想到是在等待逃跑時間。

李父表示，他和妻子後來在垃圾桶裡發現阮女在衛生棉上塗滿口紅，才得知原來媳婦假裝生理期，規避和兒子行房，手提袋中還有從越南帶來的避孕藥，由於監視畫面錄下有車子接應媳婦逃跑，因此李家人懷疑有人蛇集團在背後操控，李父懊悔的說，「我們不該挑了一個年紀輕的人當媳婦」。

李父懷疑媳婦落跑連護照都來不及拿，背後疑有人蛇集團操控，如今阮女恐在從事陪酒行業。（圖／報系資料照）

▲李父懷疑媳婦落跑連護照都來不及拿，背後疑有人蛇集團操控，如今阮女恐在從事陪酒行業。

李男和父母認為阮女騙婚，3月26日提告阮女詐欺，但做筆錄當天，移民署卻告知，阮女在3月24日已提告李男強逼行房，涉嫌妨害性自主罪，但李男堅決否認對妻子硬來，李父也懷疑阮女背後有高人指點，刻意以訴訟延期在台居留時間；李母則表示，「付出的錢可能要不回來，只希望一家人能恢復平靜生活」。

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