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亡友趴機車前座「右腳狂拖地」！淡定男騎車逛鬧區　路人靠近嚇傻

▲▼騎車載亡友鬧市繞　網友炸鍋：毛骨悚然！。（圖／翻攝自微博「柳州公安」）

▲黑衣男騎車載朋友的屍體。（圖／翻攝自微博「柳州公安」）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

廣西柳州街頭日前出現詭異的一幕，一名網民（台灣稱網友）用手機拍下正在街頭騎車和其他騎士、路人交錯而過的男子，仔細一看小台機車前座竟然還有一個人，而且右腳一路拖在地上毫無知覺。該網民起初還以為自己看錯，但再三確認後，很肯定機車腳踏墊上待著的是一具屍體，著實讓人嚇壞；影片po上網後也讓微博網民們感到驚嚇。

綜合陸媒報導，原PO於4月29日將影片上傳到微博，畫面中顯示一名身穿黑色大羽絨外套的男子，正騎著一台CC數不大的摩托車在街上均速行駛。該名男子沒有戴安全帽，沿著街道和眾人潮同一個方向前進，沿途還與其他車交錯而過，一切乍看不過就是尋常的街景；然而仔細看照片細節，會發現駭人的事實就埋藏在這看似平淡的畫面中。

黑衣男子在鬧區騎著摩托車，車前腳踏墊上竟還載著一個人，而從後方看過去，腳踏墊上的人不僅雙手下垂，只被黑衣男子繞過腋下撐著，右腳還垂掛在路面不斷拖行，甚至沒有因為腳背還腳趾摩擦而感到疼痛縮回的正常反應。

▲▼騎車載亡友鬧市繞　網友炸鍋：毛骨悚然！。（圖／翻攝自微博「柳州公安」）

▲緊跟後方的原PO還特意靠近查看，確認前座男子已無生命跡象。（圖／翻攝自微博「柳州公安」）

原PO尾隨了一陣仔細查看，才確認自己沒有看錯，黑衣男子正在著一具屍體在鬧區逛大街！網友看完影片後紛紛留言轉發，覺得一具屍體就這樣出現在人潮聚集的地方，讓人光用想的都會毛骨悚染。

不久後警方獲報抵達現場處理，而根據柳州市警方發布的通報顯示，當天下午接到了黑衣男子的報警電話，對方稱朋友死在自己的摩托車上。警方轉請法醫檢查後，卻很快排除了刑事案件的可能，並得出結論指出，死者屬於正常死亡，且按照黑衣男的說法，朋友是在摩托車上過世，而非斷氣後才將朋友放在摩托車前座；死者家屬對警方得出的結果表示沒有異議。

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