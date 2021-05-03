外包商染疫！華航諾富特案1441人居家隔離　陳時中：持續增加中

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案染疫風暴再擴大，目前累積26人確診，此次事件總共匡列1441人居家隔離。隨著諾富特外包商確診，指揮中心也將原本放在自主健康管理的7類外包商全列居家隔離，預計人數還會再增加。

華航諾富特案6家庭群聚，分別為案1078機師與妻子案1121；飛澳染疫機師與案1111妻子、案1090兒子；案1102機師與案1113未滿5歲兒子，以及今公布的妻子；另有血清抗體陽性機師兒子與女兒，分別為案1113、案1114，還有飯店女主管案1129的丈夫、兒子與女兒。

今（3）日新增的案1145為本國籍40多歲男性，為諾富特外包商水電工，4月初至4/28除休假外，均在旅館工作，因工作地點都在4/28出現咳嗽症狀，4/30到診所就醫，初步掌握個案接觸者23人，可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。

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指揮官陳時中表示，在諾富特飯店出現首例確診個案後，指揮中心即將相關人員分為17類，七類自主健康管理、八類居家隔離，也會分批進行PCR採檢，不過，在案1145確診後，指揮中心已將15類個案全列居家隔離，同時加驗血清抗體。增列居家隔離的74人中，核酸檢驗仍有30人未知結果、血清抗體也全數待驗中。