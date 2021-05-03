機組員應全面施打疫苗！楊志良批「政策錯誤」害慘：5月底是關鍵

▲【POP撞新聞】黃暐瀚專訪楊志良。（圖／翻攝自POP Radio直播頻道）

記者謝承恩／台北報導

華航諾富特飯店群聚案件延燒，共計有24人確診，前衛生署長楊志良指出，諾富特群聚比部桃事件嚴重太多，認為是「政策上的錯誤」沒有針對機組人員進行部署。他強調，機組人員會飛往他國，要強制施打疫苗。

華航諾富特事件目前已有10名機師、10名家庭群聚與4名諾富特飯店員工等24人確診，資深媒體人黃暐瀚今（3）日邀請前衛生署長楊志良接受節目訪談，他直言這次諾富特群聚事件「完全是政策上的錯誤」，認為一開始跨國飛航的機組員就該強制施打AZ疫苗。

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如果機組員對於AZ的防護力跟施打有疑慮，應向美國及德國協商，讓機組員施打默德納、BNT疫苗，只要數千劑就能維持兩國供應鏈運作。「我怕我國家的機組員到你國家會傳染，那跟你協商幾千劑的疫苗來打，不然供應鏈崩潰對大家都不好，相信長榮或華航都有這樣的談判空間。」

楊志良指出，一旦缺乏了這步驟沒做，少了超前部署，加上民眾防及醫療院所對防疫鬆懈，對整體防疫形成很大的漏洞。目前染疫足跡遍及北中南台灣，要一一追蹤幾乎不可能。

他認為指揮中心目前應該注意檢驗量能，有明顯的疫調再去做，不要將能量耗光，此外針對該事件的隔離者確實隔離14天，期滿後PCR跟血清全面驗過，要到5月底都沒有新疫情爆發才能安心。