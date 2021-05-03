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科威特男將「手機關機」檢疫期落跑　柯文哲：北市3.5小時後才知道

記者袁茵／台北報導

屏東墾丁4月25日舉辦鐵人三項比賽，結果有一名在北市居家檢疫的科威特籍男性選手竟到場報到，因觸發電子圍籬系統，被台北市衛生局緊急通報，才當場攔截。面對現在華航機師染疫案擴大，引發台北市民擔憂，台北市長柯文哲表示，做檢討報告之後才發現問題，該男手機關機、離開被允許的位置後，北市府竟然慢了3.5小時才被通知。

▲▼柯文哲出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

台北市長柯文哲3日在台北市政府舉辦防疫記者會，台北市副市長黃珊珊、北市觀傳局長劉奕霆、北市衛生局副局長陳正誠、北市衛生局疾病管制科長余燦華、聯合醫院副總院長璩大成、聯合醫院副總院長黃遵誠等人列席。

針對侯友宜宣布，新北市的室內集會採實聯制，室外1000人以上必須要報給衛生局、消防局核定，北市會不會跟進？柯文哲回應，秋冬專案本來就是同樣規定，「我們就是按照原來的秋冬專案規定，沒有做升級。」

關於9日迎來母親節，外傳各區各里將舉辦上百場活動，黃珊珊回應，若進入到防疫第一階段，就會有活動停辦的問題，但目前沒有升級，所以維持去年秋冬專案，只要室內活動都希望做到實聯制，戶外活動保持社交距離、戴口罩，重點是人潮洶湧地方，只要戴口罩且屢勸不聽，都會被處罰；而北市目前已有活動正在舉辦，大部分戶外的都有戴口罩、沒有飲食，會跟民政局確認其內容。

至於12日將舉辦的開齋節是否受到影響？柯文哲說，疫苗是終極解決辦法，目前看不清疫苗何時會來，他自己也算過，從開始打疫苗、打完兩輪，最快要20週，台灣還是要延續過去防疫戰略，所以要「新常態」，不是「超前部署」，而是「適當部署」，「2020年台灣最成功地方不是確診案例少，而是GDP竟然還在成長，這才是最成功地方。」現在仍會朝著舉辦的方式準備，但隨時可能停掉。

柯文哲強調，到現在為止台灣防疫相當成功，「最好的外科醫師是開刀死亡率低，但不是0。」他們常常會反省哪裡能做得更好，但沒有指責的意思，「我們內部也是常常在檢討哪裡做不好。」

柯文哲突然提到，上次科威特男離開防疫旅館、跑到屏東，他們做檢討報告之後，才發現到問題出在哪裡，手機登記在防疫系統裡面，但關機移動位置的話，特別是離開被允許位置時，應該要馬上發現，可是卻慢了3.5小時，「為什麼中華電信對這種被盯住的手機，關機、離開應該要存在的位置，卻要3.5小時才知道？」這要要求中華電信補破洞。

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