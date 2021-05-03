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年產值27億！鰻魚產量增至7千噸價跌　農委會推限時限店國道餐點　

▲▼鰻魚飯,鰻魚便當。（圖／記者許展溢攝）

▲漁業署表示，鰻魚營養價值高，豐含蛋白質、維生素A、D、E等。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

年產值超過27億的鰻魚，營養價值高，漁業署今（3日）表示，台灣近年產量提升，但受到疫情衝擊，銷量無法提升，加上外銷日本的量，和過去也有些微差距，因此價格變親民，為拓展內銷，和三地集團南仁湖企業及新東陽集團旗下共10個國道服務區合作，在母親節檔期推出8款特色鰻魚餐點。

漁業署長張致盛表示，鰻魚產量會受到捕獲量影響，這兩年都不是很豐富，但國內放養量比往年增加，產量也跟著增加，鰻魚養殖全世界都有規範，台灣不超過10噸，這幾年超過5噸，產量增加後，以往平均年產量只有2500噸，現在已增加至7千噸。張致盛提到，但銷量受疫情影響無法提升，價格因此變親民，但對於下降幾成，他則沒正面回應。

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▲▼農委會主委陳吉仲鰻魚便當記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼農委會宣布母親節檔期在國道服務區推出8款特色鰻魚餐點。

▲▼農委會主委陳吉仲鰻魚便當記者會。（圖／記者許展溢攝）

對於池邊價格，張致盛說，鰻苗的放養量多以後，以往每公斤1千元，目前降到5百多元，原本外銷主要都以日本為主，同樣受到疫情波及，因有拓銷補助，外銷量跟以往差距不大，只是售價受到日本經濟影響有比較低，以往1千多元，去年降到不到1千元。張致盛強調，國內鰻魚產量這兩年變多，希望藉此次活動擴大內銷， 正在跟便當等不同業者談，要如何增加國內銷售量。

漁業署補充說明，台灣的鰻魚養殖從1956年開始，鰻魚為降河洄游魚類，每年捕撈日本鰻苗的第一站就是臺灣，漁民將其養殖至成鰻後大量外銷到日本等鄰近國家，所以在日本吃到的鰻魚，其實多數都來自台灣，鰻魚一向被視為高檔的食材，國產鰻魚口感細膩柔滑，營養價值高，豐含蛋白質、維生素A、D、E、礦物質，所含魚油、EPA與DHA也比其他水產品高出許多，是天然健康的食材。

▲▼鰻魚飯,鰻魚便當。（圖／記者許展溢攝）

▲▼漁業署指出，台灣近年鰻魚產量提升，但受到疫情衝擊，銷量無法提升。

▲▼鰻魚飯,鰻魚便當。（圖／記者許展溢攝）

財團法人台灣區鰻魚發展基金會則搭配本次活動推出台灣鰻魚地圖，無論是鰻魚養殖區、販售鰻魚便當的國道服務區或是鰻魚名店，從產地到餐桌，讓鰻魚愛好者一次蒐羅。另外也將舉辦鰻魚便當達人影片徵選競賽，要民眾發揮創意，拍攝3分鐘自製鰻魚便當影片，優勝者可獲得100份的蒲燒鰻，詳情請參閱活動網站

▲▼鰻魚飯,鰻魚便當。（圖／記者許展溢攝）

▲▼國道服務區鰻魚便當限店限量販售資訊。（圖／記者許展溢攝、漁業署提供）。

▲▼國道服務區鰻魚便當限店限量販售資訊。（圖／漁業署提供）

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