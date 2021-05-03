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陸網高喊抵制台積電！　業界專家1.3萬長文批：無知

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

台積電近日宣布將在南京廠擴充2萬片28奈米的月產能，引起大陸科技產業分析師項立剛批評，此舉將影響大陸晶片產業，許多自媒體、網友也跳出大喊反對。大陸科技媒體《芯智訊》反批項立剛「胡扯」。

項立剛4月23日發文指出，台積電利用大陸提供的低政策、低成本優勢，在大陸擴產較低階的28奈米製程，之後在大陸低價銷售，將大陸的芯片製造商擠垮，呼籲有關單位徹查，防止其壟斷行為。

▲項立剛。（圖／翻攝自飛象網項立剛微博）

▲項立剛。（圖／翻攝自飛象網項立剛微博）

對此，《芯智訊》4月26日發布超過1.3萬長文，「無知大V秀智商！台積電南京擴產28nm將擠垮大陸晶圓代工業？胡扯」，文中指出在眾多半導體相關行業內的人士看來，項立剛觀點看似有一定的道理，但實際上卻是「危言聳聽」。

文中分析，台積電在南京擴產28奈米製程可能原因和影響，成熟製程佔比持續降低，台積電重心在先進製程；而28奈米雖然屬於成熟製程，但並不落後，應援範圍非常廣泛。

目前全球晶圓代工產能持續緊缺，包含車用芯片、顯示驅動芯片、電源管理IC、MCU、CIS芯片等成熟製程的芯片緊缺，價格也持續暴漲。根據業內的消息也顯示，台積電擴建成熟製程產能主要是為了滿足來自車用芯片和CIS 圖像傳感器的需求增長。

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲半導體。（圖／路透社）

文章也透露，台積電擴產對於大陸半導體產業發展是利大於弊的，不僅不應該反對，還應該歡迎更多的半導體製造廠商來中國大陸設廠，此時如果掀起了「反對海外半導體製造商在中國大陸建的無腦『運動』，可謂是正中美國下懷」。

文章最後指出，大陸目前一大批優秀的芯片企業還離不開台積電的助力，「本來一個簡單的商業行為，非要上升到政治程度，把中國大陸企業與台灣企業之間的競爭由人民內部矛盾升級成為『敵我矛盾』，這完全是愚蠢的行為。」

針對項立剛言論，大陸國台辦4月28日回應，大陸是法治國家，關於台資台企來大陸投資，有完備的法律、法規和管理機制，對於具體個案，有關部門會科學評估，依法依規處理。
 

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