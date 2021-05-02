詩人管管「跌倒昏迷不醒」離世！享耆壽93歲

▲詩人管管生前受訪時，豪爽的一屁股坐在地板上。（圖／網友陳舜仁授權提供）

記者謝承恩／台北報導

詩人管管本名管運龍，於昨（1日）傳出在加護病房昏迷離世，享壽93歲，管管的子女到醫院去探病時指出，父親4月30日在家中跌倒後，昏迷送進醫院後就不曾清醒，兩天後就過世。他的前妻袁瓊瓊在臉書發文悼念詩人管管，願他安息。

台灣知名詩人管管4月30日在家中跌倒昏迷，送醫兩天後離世，前妻袁瓊瓊在臉書指出，在管管跌倒之後，他的子女在5月1日探視父親，兒子提到「除了感覺他仍在呼吸，看不出其他。」不到兩天就過世，讓她很驚訝，管管生前很注重養生，甚至健步如飛、頭腦清醒，表示得知噩耗時「仍受到波動，心情震盪不已。」文末寫下祝管管安息兩字。

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就連管管的好友陳舜仁也在臉書悼念，管管個性真實坦率，在文藝場合總是見到人就愛找人聊天，直說「和他碰面久了，很難不喜歡這個老人！」表示在文壇人緣無敵。憶及他身體一直很好，周前還去紀州庵朗誦紀念早逝詩人阮曩，沒想到世事無常。

管運龍（1929年9月27日－2021年5月1日），筆名管管，生於中國青島，台灣著名現代詩人，以「詩人管管」之名享譽台灣。曾任左營軍中電臺記者、花蓮軍中電臺節目主任、《創世紀》詩雜誌社社長。

著有詩集《荒蕪之臉》、《管管詩選》、《管管‧世紀詩選》、《腦袋開花》。得過現代詩首獎，及香港文學美術協會詩首獎，入選中國文學大系及各詩選選集多次，愛荷華大學國際作家工作坊訪問作家。