賴薇如酒吧遭人「闖包廂搭訕勸酒」　男友護花爆衝突遭判拘

▲賴薇如和邱姓男友108年在信義區酒吧消費與人起衝突，男友護花打人，遭判處拘役30日。（圖／翻攝自當事人IG）



記者林冠吟／台北報導

曾是喬傑立家族女團《七朵花》的成員賴薇如，108年11月和邱姓男友等一行人前往信義區「Frank Taipei」酒吧消費，卻突然被一名簡姓男子闖入一行人所在的開放式包廂，還擅自拿起包廂內的酒水飲用，更不斷向賴薇如對飲，男友見狀為護花阻擋，未料卻引爆2人衝突，事後被簡男以傷害罪告上法院。士林地方法院審理後，依傷害罪判處邱男拘役30日，可易科罰金。

108年11月，賴薇如和邱姓男友等一行友人，一同前往北市信義區酒吧消費，席間卻突然被一名簡姓男子闖入，簡男不但擅自取用包廂內的酒水飲用，還不斷對著賴薇如敬酒、對飲，引起賴薇如邱姓男友的不滿，儘管多次制止但簡男仍不從，兩人因此爆發衝突，邱男用手環繞勒住簡男的脖子，造成簡男頸部瘀傷與擦傷，事後被簡男以傷害罪告上法院。

▲賴薇如和邱姓男友合照。（圖／翻攝自當事人IG）



簡男指出，事發當下邱男用左手緊緊勒住他的脖子，期間更是不斷對他咆哮，右手還高高舉起作勢要打人，讓他呼吸困難、痛苦不堪，直到雙方友人將彼此拉開才結束鎖喉行為。簡男的友人也指出，有看到邱男勒住簡男脖子的情形，2人疑似是因為簡男和賴薇如講話引起邱男的不開心，才引爆衝突。

庭審時，邱男始終否認有打人，向法官表示案發5個多月後簡男才去警局做筆錄，中間還透過律師打電話要求索賠和請吃飯，他也表示同意請吃飯，過去的就讓它過去，畢竟雙方共同朋友很多，但簡男卻不同意，要求他一定要道歉，一定要認錯，讓他認為這根本就是「覺得我背景不錯，想要透過法律的方式跟我要錢」。

▲邱男友始終否認打人，並認為簡男案發5個多月後才報案，根本是要藉著法律來要錢。（圖／翻攝自當事人IG）



邱男的律師則向法官辯稱，根據監視器畫面來看，邱男和簡男2人中間還夾著賴薇如與友人2人，根本就不可能對簡男鎖喉，且賴薇如和友人也證明邱男沒有攻擊簡男。律師也主張，對方證人無法完整陳述攻擊當下，從監視器畫面也可以看到邱男後退時，在簡男脖子上的手卻沒有跟著後退，顯示那隻手根本就不是邱男的。

法官審酌監視器畫面後認為，2人確實有拉扯的行為，雖然賴薇如等人聲稱沒有看到邱男打人的畫面，但因為眾人身處夜店，現場人數眾多，若又有衝突發生，場面應該相當混亂，2人因視線遮蔽而沒有看到也相當正常。

▲賴薇如雖出庭證明沒看到男友打人，但法官認為當下場面相當混亂，沒看到也屬正常範圍。（圖／翻攝自當事人IG）



法官認為，儘管邱男的律師主張，賴薇如等站在邱男與簡男的中間，邱男應無法對其做出勒頸動作，但依監視器畫面來看，賴薇如與友人並非一直站在2人中間，期間賴薇如更一度被拉出去，顯見邱男應有徒手環繞簡男的脖子，造成簡男脖子瘀青與擦傷。

而對於邱男質疑簡男為何案發5個月後，拖到不能再拖時才去做筆錄，可能因2人共同好友甚多，礙於情面沒有立即提起訴訟，尚屬常理之內，要求賠償與道歉也都是正當的請求，因此採信簡男與簡男友人的證詞，判處邱男拘役30天，可易科罰金，可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。