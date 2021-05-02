印度疫情大爆發！陳時中：5／4起「有旅遊史、轉機」集中檢疫14天

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

印度新冠肺炎疫情嚴重，連日創高峰，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，5/4零時起有印度旅遊史者，要入住集中檢疫所14天，期滿要採檢一次，採檢陰性後返家自主健康管理7天，這屬於強制要求，無需檢疫費用。

陳時中表示，目前台灣還沒有檢驗出印度變種病毒株，但陸續有台商在印度染疫，因此決議5/4零時起，只要有14天印度旅遊史（包含轉機旅客），都要入住集中檢疫所14天，期滿必須採檢，確定陰性後要自主健康管理7天。

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由於印度新冠疫情爆發，引發世界關注，台灣仍有不少台籍員工滯留印度。據了解，目前仍滯留在印度當地的台籍員工約150人。經濟部投資處長張銘斌表示，台籍員工除了已過世的一名患者，其它輕症台籍員工，因為擔心「去醫院反染上重症」，大都選擇在居家獨立空間隔離。

至於100多位在印度的台籍員工，目前有多少人染疫，經濟部也尚在了解。台灣在印度投資共113家企業，橫跨資通訊、石化、汽車零組件、製鞋、服務業、海空運等；知名的包含中鋼、鴻海、台達電、和碩、中信銀、聯發科、正新、南六等。

另外，會不會用到包機？經濟部投資處長張銘斌說，要看外交部統籌安排，印度人口較為密集，風險頗高，連搭車等都有感染的可能，目前正在研議如何協助當地台灣人。