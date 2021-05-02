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陸官媒貼「燒屍地獄梗圖」諷印度疫情失控　引爆陸網怒火急刪文！

▲▼陸官媒貼「焚燒屍體照」諷印度疫情失控　引爆陸網怒火急刪文！。（圖／翻攝微博）

▲貼文引起許多網友不滿，現已遭刪除。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

印度新冠疫情嚴峻，先前曾與印度在邊境發生衝突的中國也積極援助，但中共中央政法委旗下官媒《中國長安網》卻在微博貼出一篇「中國點火VS.印度點火」的地獄梗圖，諷刺印度疫情失控。貼文很快引起許多大陸網友不滿，大罵《中國長安網》身為官媒卻如此沒人性，連另一官媒《環球時報》的總編輯胡錫進也看不下去，特別發文批評。

《中國長安網》在「中國點火VS.印度點火」的貼文下附上兩張照片，一張是中國火箭點火升空的照片，一張是印度染疫死者遺體被焚燒的照片，貼文的最後還備註「＃印度單日新增確診40萬例＃」，明顯是在諷刺印度疫情失控。

貼文很快引起許多大陸網友的怒火，認為《中國長安網》身為官媒，不應該發出如此沒人性的貼文，「死了那麼多人，還有心情拿來開玩笑？」「印度離中國那麼近，有甚麼好幸災樂禍的？真以為能完全置身事外？」「國家都已經對印度展開人道援助了，官媒還這樣諷刺？」

▼另一則在微博流傳的諷刺貼文。（圖／翻攝微博）

▲▼陸官媒貼「焚燒屍體照」諷印度疫情失控　引爆陸網怒火急刪文！。（圖／翻攝微博）

不過，也有一些網友認為，印度與中國近來的關係並不和睦，先前還在邊境發生衝突，這樣的貼文可以出一口氣，並無不妥，「中國疫情嚴重的時候，印度是甚麼態度？」「中國就是有這麼多『聖母婊』，別人打你，還不讓反擊。」「看看歐美的官媒是怎麼攻擊我們的？還當甚麼聖人呀！」

事件也引起另一官媒《環球時報》的總編輯胡錫進關注，他發文指出，普通中國人當然沒必要做「聖母婊」，但官方機構的帳號應該在這個時候高舉人道主義大旗，表達對印度的同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上，「這不是聖母婊，這是任何中國官方機構應有態度和表現。」

胡錫進並強調，《中國長安網》的貼文內容，普通人發的話，代表的是個人，沒有問題，但官方機構的帳號就必須克制，「以這樣的方式博流量，我不認為是官方機構帳號應當做的。」

目前該則貼文已從微博上消失，包含「中國點火VS.印度點火」等類似關鍵字的貼文也被大量刪除。

▼胡錫進發文批評。（圖／翻攝微博）

▲▼陸官媒貼「焚燒屍體照」諷印度疫情失控　引爆陸網怒火急刪文！。（圖／翻攝微博）

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