不爽女友欠債又分手！台中男「火大出招」卻害慘自己　下場慘曝

▲黃男被依法判處拘役30日。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名黃姓男子與女子「花花」（化名）是前男女朋友，但因為兩人分手時，花花還沒有將積欠黃男的款項給還清，因此讓黃男心生憤怒，傳送了花花的裸照給對方，並揚言要將裸照貼滿花花的交友圈。對此，台中地院審理後，依法判黃男拘役30日，得易科罰金。

判決指出，黃男、花花原本是男女朋友，但黃男不滿對方積欠債務未還，就與自己提出分手，因此心生憤怒進而基於恐嚇危害安全之犯意，用LINE傳送恐嚇訊息「這麼無情，那就別怪我，我會貼滿妳的好友跟任何朋友圈子，就是有妳這種人利用玩了就顛倒是非，貼妳只是剛好而已」等文字，而連帶著還傳送花花裸露身體、下體等照片，並揚言「那我貼了」等加害名譽之言語。

花花收到訊息後心生畏懼，擔心對方危害自身安全，因此趕忙報警，而黃男被逮捕後坦承確實有傳送上開訊息、照片給花花，但否認自身有任何恐嚇危害安全的犯行並辯稱，是因為對方欠錢不還，還無緣無故要分手，所以自己覺得很不滿，想要對方還錢，要把對方不還錢的事貼到網路上等語。

對此，法官認為，兩人曾為男女朋友關係，但黃男卻不思理性、平和處理與花花的債務糾紛，反而威脅要以散布私密照片的方式，對花花施以恫嚇，導致對方恐懼不安，所為實不足取，考量其犯案後最終坦承犯行，兼衡其教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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