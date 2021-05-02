　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連生2胎女兒！婆婆「沒來醫院看過」酸孫女像男生　媳嘆：尪是獨子

▲▼示意圖懷孕。（示意圖／123RF）

▲老公是獨子，連生兩胎女兒壓力大。（示意圖／123RF）

記者黃可昀／綜合報導

現代男女平權，很多爸媽已經不再執著孩子性別，不過老一輩想法還沒跟上，有些公婆可能會對「生男孩」一事施壓。一名二寶媽大吐苦水，她剛生完第2胎卻悶悶不樂，因為婆婆非常重男輕女，她連生2個女兒讓婆婆不太滿意，「生不到兒子的罪都要通通怪到我頭上，真的很崩潰…。」

▲▼生女兒被婆婆酸。（圖／翻攝自爆怨公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲生女兒被婆婆酸。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，老公是家中獨子，婆婆十分重視傳宗接代，所以很期待夫妻倆生出一個兒子，結果自從知道媳婦第二胎也是懷女孩以後，從來沒到醫院看過媳婦一次，就連傳小女兒照片給婆婆，對方也冷言回應，「妹妺是不是走錯路了，怎麼長得像男生？」

她透露，日常對話中，婆婆也會有意無意酸她幾句，像是提到老公表哥去做試管嬰兒，「還生到一個男的」，令原PO聽在耳裡實在不是滋味，似乎沒生兒子是一種罪過，還要媳婦承擔所有責任，偏偏此事並非她一人能決定，面對婆婆的諷刺只能苦往肚裡吞。

許多網友留言打氣，「沒知識就算了，這種婆婆連腦都沒有⋯不知道生男生女都是他的兒子在決定嗎」、「不需要去取悅婆婆，以後你就知道女兒的貼心了」、「什麼時代了孩子重男輕女？你婆婆可能忘記他自己也是女的吧」、「我自己個人是覺得婆婆沒什麼可在意的，認真你就輸了。」

ET快訊
賴薇如遭人「闖包廂搭訕勸酒」　男友護花反遭判拘
男持安全帽爆打18歲女友　身體踹成ㄑ字！網全怒了
星巴克5月買一送一來啦！　限定這兩天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有機蔬果不用洗就能直接吃是迷思　專家曝有「粉塵蟲卵」

翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡　專家初判：百年內產物

聖王公降駕「跟仙妃修行」　過世奶奶入夢：我要離開了

連生2胎女兒！婆婆「沒來醫院看過」酸孫女像男生　媳嘆：尪是獨子

參訪諾富特！新店某科大「近百師生停課2周」　陳時中下午2時說明

「自行車集章賽」倒數一個月！活動破4千人登錄　完賽爽抽5千獎金

快訊／新店某科大師生「曾參訪諾富特」　校方急宣布92人停課2週

統測9.6萬名考生應試！如有發燒將安排「防疫試場」

收入飆12倍！現在去印度出差「月領年薪72萬」　網熱議該衝嗎

「帥氣警專男友」救回宜蘭OHCA老闆娘　她全目擊！崇拜說話了

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

「台版楊冪」簡莉紋針灸肺塌陷險送命　中醫診所和解條件「拍2支廣告」她傻眼

有機蔬果不用洗就能直接吃是迷思　專家曝有「粉塵蟲卵」

翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡　專家初判：百年內產物

聖王公降駕「跟仙妃修行」　過世奶奶入夢：我要離開了

連生2胎女兒！婆婆「沒來醫院看過」酸孫女像男生　媳嘆：尪是獨子

參訪諾富特！新店某科大「近百師生停課2周」　陳時中下午2時說明

「自行車集章賽」倒數一個月！活動破4千人登錄　完賽爽抽5千獎金

快訊／新店某科大師生「曾參訪諾富特」　校方急宣布92人停課2週

統測9.6萬名考生應試！如有發燒將安排「防疫試場」

收入飆12倍！現在去印度出差「月領年薪72萬」　網熱議該衝嗎

「帥氣警專男友」救回宜蘭OHCA老闆娘　她全目擊！崇拜說話了

隔壁建案巷冲「便宜500萬賣掉」　她換算 8折價：影響我家行情嗎

有機蔬果不用洗就能直接吃是迷思　專家曝有「粉塵蟲卵」

張雅琴痛罵華航「一個破口全民承擔」　曝疫苗施打率低：這就後果

被質疑「為了柯媽挺陳嘉昌」　柯文哲嗆：典型帶風向！

「趕時間玩狼人殺」女星被罵不敬業！陳零九手轉圈催采子挨轟：退出

翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡　專家初判：百年內產物

《冰與火》蘿絲提告！瑪麗蓮曼森被控性侵「至少10人受害」

更新／美國賭場槍擊至少7人中彈　現場連開20槍↑！奔逃畫面曝光

火辣女主播「全裸醉倒駕駛座」　一下車全身酒味！消失數周道歉了

阿金躺樹下吊床悠閒入睡　「超chill」模樣羨煞網友：想當狗

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

76行者吃燒烤　民眾、店家爭付5634元餐費

新店某科大92名師生「曾參訪諾富特」停課2週

華航機師批「政府像納粹」！爆隔離所像監獄

八寶粥開罐驚見　網：新口味嗎

「華航風暴」疫情最嚴重危機　醫曝警訊：大家信心爆棚

「帥氣警專生」救回OHCA老闆娘　女友崇拜說話了

更多熱門

相關新聞

婆婆不幫忙帶小孩　媳婦竟在水瓶偷裝硫酸

婆婆不幫忙帶小孩　媳婦竟在水瓶偷裝硫酸

江西一名媳婦因不滿婆婆住在自己家中，卻不幫忙帶小孩，偷偷在婆婆的食物中放老鼠藥、在熱水瓶加硫酸，導致婆婆口吐鮮血，被診斷出有凝血功能障礙。

婆婆草藥敷膝蓋「慘變血印」！媳爆哭：灼傷3天了

婆婆草藥敷膝蓋「慘變血印」！媳爆哭：灼傷3天了

婆婆50歲就吃閒飯！媳婦：憑什麼過母親節

婆婆50歲就吃閒飯！媳婦：憑什麼過母親節

兒子哭鬧「婆婆秒插手」！掀人妻共鳴

兒子哭鬧「婆婆秒插手」！掀人妻共鳴

不勞煩媳婦卻看到兒在洗碗！　廖輝英吐心聲

不勞煩媳婦卻看到兒在洗碗！　廖輝英吐心聲

關鍵字：

重男輕女婆婆婆媳

讀者迴響

熱門新聞

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

獨家／何孟遠荳荳分手始末曝光

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

何孟遠控元元、陳敬宣煽動荳荳

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面