連生2胎女兒！婆婆「沒來醫院看過」酸孫女像男生　媳嘆：尪是獨子

▲老公是獨子，連生兩胎女兒壓力大。（示意圖／123RF）



記者黃可昀／綜合報導

現代男女平權，很多爸媽已經不再執著孩子性別，不過老一輩想法還沒跟上，有些公婆可能會對「生男孩」一事施壓。一名二寶媽大吐苦水，她剛生完第2胎卻悶悶不樂，因為婆婆非常重男輕女，她連生2個女兒讓婆婆不太滿意，「生不到兒子的罪都要通通怪到我頭上，真的很崩潰…。」

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▲生女兒被婆婆酸。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，老公是家中獨子，婆婆十分重視傳宗接代，所以很期待夫妻倆生出一個兒子，結果自從知道媳婦第二胎也是懷女孩以後，從來沒到醫院看過媳婦一次，就連傳小女兒照片給婆婆，對方也冷言回應，「妹妺是不是走錯路了，怎麼長得像男生？」

她透露，日常對話中，婆婆也會有意無意酸她幾句，像是提到老公表哥去做試管嬰兒，「還生到一個男的」，令原PO聽在耳裡實在不是滋味，似乎沒生兒子是一種罪過，還要媳婦承擔所有責任，偏偏此事並非她一人能決定，面對婆婆的諷刺只能苦往肚裡吞。

許多網友留言打氣，「沒知識就算了，這種婆婆連腦都沒有⋯不知道生男生女都是他的兒子在決定嗎」、「不需要去取悅婆婆，以後你就知道女兒的貼心了」、「什麼時代了孩子重男輕女？你婆婆可能忘記他自己也是女的吧」、「我自己個人是覺得婆婆沒什麼可在意的，認真你就輸了。」