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江蘇刮「超級暴風」11人身亡　飛機被吹到「自行飄移」

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省南通市4月30日晚間突然出現大範圍冰雹、強風與雷暴，造成漁船翻覆沈沒、停放在機場的客機被吹得四處飄移，以及大量路樹、路燈倒塌等災情，初步統計，已有至少11人死亡、102受傷、3000多人受災。

根據陸媒報導，暴風來襲期間，南通全市自動站最大風力超過10級的站點有66個，其中通州灣三友集團達到45.4米／秒（14級強風）﹔海安城東鎮和大公鎮、通州十總鎮、如東陽光島等地降下直徑1至3公分的冰雹。

▼強風造成市區許多大型招牌被吹落。（圖／翻攝微博）

▲▼江蘇刮「超級暴風」11人身亡　飛機被吹到「自行飄移」。（圖／翻攝微博）

當地政府指出，截至5月1日上午，受災人口3000多人，其中因大樹倒伏砸倒房屋、電線杆刮斷、狂風捲入河道等原因，造成11人死亡﹔因災受傷人口102人，正在組織醫療救治；因突遇大風，海門區一艘漁船傾覆，11名船員落水，2人已成功獲救，9人仍在緊張搜救中。

當地政府表示，受災嚴重地區房屋倒損較多，已緊急轉移安置3050人﹔多處電力設施受損，經連夜組織搶修，部分已恢復供電﹔樹木倒伏、圍牆倒塌、車輛受損、熱水器掉落等情況較多，正在清理清障。

此外，南通興東國際機場一架停放的客機也被強風吹得四處偏移，雖然沒有造成傷亡，但機場工作人員都受到很大驚嚇，甚至有人說，「風再大一點，飛機都側翻了！」

▲▼江蘇刮「超級暴風」11人身亡　飛機被吹到「自行飄移」。（圖／翻攝微博）

▲▼江蘇刮「超級暴風」11人身亡　飛機被吹到「自行飄移」。（圖／翻攝微博）

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