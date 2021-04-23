「鐵鏟燙臉」逼迫學習　虎媽「望女成鳳」失心瘋

▲大陸南通一位母親實行魔鬼教育 。（圖／翻攝 荔枝新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸江蘇南通一名母親因教育手段極為殘忍，針對女兒學習態度問題，竟然新辱罵、毆打，甚至用燒熱的鐵鏟燙傷孩子的手部、面部，幾乎是虐待行為。最後，孩子外婆申請變更監護權獲法院支援，父母承擔教育費用及撫養費用。

據陸媒《荔枝新聞》21日消息指出，江蘇南通女子楊某2011年與丈夫安某協議離婚後，便帶著女兒一起生活。 自2018年起，因為孩子沒有寫作業，楊某時常對女拳打腳踢。

楊某輔導孩子讀書方式十分嚴厲，舉例，背書沒背好，會把書甩到到女兒頭上，導致孩子面部、額頭都腫了起來。沒有完成試卷測試，用指甲抓傷孩子的臉。

▲ 因為沒寫作業，虎媽拿鐵鏟燙女兒手背 。（圖／翻攝 荔枝新聞）

接連兩次家暴行為，孩子外婆發現選擇報警，經公安部門鑒定，孩子的損傷程度為輕微傷。 第一次派出所發出家庭暴力告誡書，要求其母及時糾正不法行為。第二次，崇川法院發出人身安全保護令，禁止其母楊某實施家庭暴力。

但是，告誡書和人身安全保護令，並沒能制止楊某的家暴行為。 最後，孩子因為作業沒完成，她竟然兩次用燒熱的鍋鏟燙傷孩子的手背和右臉。楊某在法庭狡辯稱，如此嚴格教育，為了超前部署培養計畫。

至於為何傷害小孩？「煮飯的時候，鏟子打她的頭，她拿手擋， 第二次她臉過來了，才燙到她臉，都是因為她作業沒做。」

最後，孩子的外婆申請監護權，並且向法官保證，「解決小孩溫飽，不給小孩受任何傷害。 這兩條我能保證。」