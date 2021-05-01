貓奴必看！幼貓到老貓12年點滴　推特爆紅漫畫《有貓的日常》來台

▲日本推特爆紅漫畫《有貓的日常》發行來台。（圖／尖端出版）

記者林育綾／綜合報導

日本創作者ふじひと 在Twitter繪製與貓相處的短篇漫畫，其中一篇被肉球蓋章的「飼主印記」被媒體報導後討論度暴增，在粉絲期待下出版，如今《有貓的日常》來台發行，紀錄從幼貓到老化，12年的相處點滴，不變的是「相互依賴的心」，獲得不少貓奴共鳴。

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▲《有貓的日常》來台發行，紀錄從幼貓到老化，12年的相處點滴。（圖／尖端出版）



《有貓的日常》首章「幼貓時期」描述了主角從動物醫院領養小貓的故事，有著彎彎尾巴的男生貓咪，喜歡到處跟家人討餵，一個餵完換一個，吃得肚子圓滾滾；第二章「與貓的日子 悠閒的生活」敘述每位貓奴共同的美好經歷，例如午睡起來發現手上有貓咪踩過的肉球印記，發現分開一陣子貓跟人都會變得無精打采，沒有彼此不行。

▲▼日本推特爆紅漫畫《有貓的日常》發行來台。（圖／尖端出版）

第三章「貓與季節」記錄了在每個季節裡與貓咪度過的時光，怕打雷的貓、喜歡在陽光裡打滾的貓、靜靜看雪落下的貓，一起去戶外賞櫻，一起圍在房子裡過聖誕節；第四章「與貓的日子 今後也要在一起」則是提到已經12歲，換算人類年紀64歲的老貓身上的變化，帶著一些不捨與無奈，以及更多的愛，過好有彼此存在的每一天。

▲日本推特爆紅漫畫《有貓的日常》發行來台。（圖／尖端出版）



《有貓的日常》中文版特地向日本申請製作了首刷贈品「烙印在心底」轉印貼紙，而漫畫中除了短、長篇漫畫交錯，更有多張寶貴的真實貓咪照片，讓粉絲大飽眼福。

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