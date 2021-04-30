百業職魂工藝祖師三仙師環台 　遶行47宮廟和125巧聖仙師分廟

▲百業職魂工藝祖師三仙師環台遶境 ，市長黃敏惠親自迎接。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台中市東勢區巧聖仙師廟是全台開基祖廟，具有248年歷史，主祀巧聖仙師魯班公，主委余在坤表示，夢中巧聖仙師托夢要環台，經廟管委員會擲筊請示並籌備1年後，首度舉辦全台遶境活動。該廟聯合全台17縣市的巧聖仙師廟，於4月14日起展開為期2個月共60天的環台徒步祈福遶境活動，並依中、南、東、北、中路線遶行各縣市47間宮廟和125間巧聖仙師廟分廟，創造巧聖仙師全台遶境時間最久、範圍最廣紀錄，這次環台徒步遶境祈福隊伍於29日下午抵達嘉義市區，嘉義市長黃敏惠親自接駕，祈願國泰民安、風調雨順、普降甘霖。

黃敏惠表示，這次遶境2個月17縣市環台徒步遶境祈福，真的很辛苦，讓我們很感動；祈求疫情早日結束，也祈願旱災早日解除。你們祈福讓每個地方都平安，特別讓我們感動；我們存著好心、做好事、說好話、互相鼓勵，人與人之間的關係才會更好，歡迎來到嘉義市。

民政處表示，嘉義市唯一主祀巧聖先師魯班公的太師府擔負起環台徒步繞境隊伍的接駕與駐駕工作，盼藉由遶境盛事增進廟宇之間相互交流，推廣巧聖仙師的職人精神，

據廟史記載，嘉義市早期是阿里山林業的重要集散中心，民國41年間，許多從事木材工藝相關行業的人士，為緬懷木器業的祖師爺（巧聖先師魯班公），並祈求祖師爺庇佑，因此雕刻金身供奉，並組成爐主會，每年輪流奉祀於爐主家中。至民國58年，奉神意開始籌建宮廟救世，名為太師府，最初於現址先建一木屋暫奉，至民國74年開工，於民國78年入火安座，民國81年所有工程全部竣工，成為本市木工、家具、營造、油漆等與木材工藝相關行業的信仰中心。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元 桃紅色超好看