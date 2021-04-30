台東市民權里日式建築群委託經營管理　5／10日開說明會

▲ 台東市民權里日式建築群委託經營管理，5／10日將開說明會。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

眾所矚目的「台東市民權里日式建築群」，經台東縣政府文化處4年努力進行修復，全區範圍面積近2公頃，屋舍10棟，縣府規劃委外經營，已於日前正式上網公告標租案，並將於5月10日辦理說明會，台東縣政府期望具有創新經營理念興趣投資業者參與投標，與縣府共同打造具有特色的台東新景觀文化經濟帶。



縣政府指出，民權里日式建築群早年是學校建築區，因年久失修毀壞，縣府以「再造歷史現場專案計畫」爭取文化部補助，自106年起以傳統工法的方式進行復原再造工程，累計完成了10棟日式建築和園區景觀，由於此區極具人文特色建築群並且寬敞通透的視野空間，早有相關單位借用辦理許多藝文展演活動，外縣市遊客亦慕名尋跡探訪，對台東擁有此一景緻空間，均獲一致讚賞和肯定。

文化處長鍾青柏表示，秉持縣長饒慶鈴推動台東慢生活的永續經濟模式，以「開放、整合、創新」的施政理念，為保有這片具有歷史紋理的人文空間氛圍場域，將採全區委外標租方式，期望在兼具文化資產保存和活化永續營運雙重目標下，吸引具有人文和創新經營理念者投入標租，以此區為基地核心扮演火車頭角色，帶動社區與周遭經濟活絡發展，共同打造台東的人文景觀新地標。

文化處說，這次推出委託經營管理標租案，面對外界許多關心和詢問，為服務可能投標者，並將於5月10日下午2時30分在台東美術館大文創教室辦理「民權里日式建築群公開標租說明會」，屆時將公開說明相關標租方式及執行內容，歡迎有興趣參與投標者到場了解。

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