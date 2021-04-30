嘉義縣空品維護獲特優　無人機、制高點監視器等科儀奏效

▲嘉義縣榮獲環保署空氣品質維護及改善評比特優。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

109年度直轄市及縣（市）空氣品質維護或改善工作執行績效考評，嘉義縣榮獲近年最佳成績「特優」殊榮。嘉義縣推動多項因地制宜空氣品質管制策略，獲得翁縣長支持並帶動相關局處合作參與管制工作，且嘉縣空氣品質在環保署監測中一直維持為雲嘉南地區表現最佳者，具區域性標竿作用，充分運用無人機、制高點監視器等科學儀器及技術掌握污染源，有效改善，獲得中央高度肯定。

嘉義縣環保局說明，本縣為提升旅遊品質，首創於台糖五分車上加裝客製化濾煙器，黑煙去除率達99%；為管制高污染機車，首創推動老舊機車清積碳作業，媒合4家定檢站使用氫氧除碳機，減少污染，並針對使用中老舊機車改善納管率表現優良，予以肯定。

另外，為改善農業縣長期畜牧異味民眾陳情問題，藉由跨局處聯合攜手輔導改善畜牧業異味問題，藉由空、水、廢三管齊下輔導改善，除大幅降低陳情件數，異味污染物屢次陳情家數亦較前一年度減少39%；也推動稻草去化再利用，透過社區稻草蓆編織場，擴大使用率，並推動農業(竹林)廢棄物破碎處理示範；今年並將首創公告劃設寺廟友善維護示範區，擬訂「嘉義縣寺廟環境友善維護示範區管理措施草案」，以降低鞭炮燃放量及維護寺廟周遭環境清潔。

環保局強調，嘉義縣在各項管制工作獲得縣長支持，並由副縣長親自主持跨局處空污改善推動小組，橫向整合協調各局處相關作為及策略，成效也反映在空氣品質監測數據，環保署空氣品質自動測站統計資料顯示，嘉義縣109年空氣品質指標AQI > 150(對所有族群不健康)站日數占全年0.7%(5站)，較108年1.6%(12站)，改善58.3%；指標污染物PM2.5 109年濃度17.3μg/m3，較108年20.4μg/m3，改善15%。

環保局長張根穆表示，空氣品質維護及改善績效獲頒考評最高榮譽，是對嘉義縣空氣污染防制工作的肯定，改善空氣品質非一蹴可幾，將持續落實污染減量與空氣維護工作，呼籲全民由改變生活習慣，減少污染排放做起，讓嘉義縣民「底嘉深呼吸」。

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