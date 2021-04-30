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「寶貝我愛你」　上司與女職員突在工作群曬恩愛....同事尷尬退群

▲溫州文成縣某政府單位上司與下屬在工作群內曖昧對話遭截圖流出。（圖／翻攝封面新聞）

▲溫州文成縣某政府單位上司與下屬在工作群內曖昧對話遭截圖流出。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

一張顯示為「文成廣電工作群」內的聊天截圖昨（29）日在微博瘋傳。截圖中的「趙姓台長」在工作群裡突然向陳姓女職員示愛，「寶貝，下午好，下午組織部來局里考核我，讓我抱抱寶貝，我愛寶貝。」陳姓女職員隨即留言回應，「親愛的，下午好。你棒棒噠，寶貝也愛你，抱抱我的最愛。」女職員不久後雖撤回留言，卻也讓10多名同事直接退群，避免尷尬。

▲溫州文成縣某政府單位上司與下屬在工作群內曖昧對話遭截圖流出。（圖／翻攝封面新聞）

▲趙姓上司發出的曖昧訊息打斷工作群裡其他員工正在回覆的留言。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，截圖顯示，原本工作群裡數人正在回覆「收到」、「第一針已打」，突然，名為趙姓台長的人直接在群裡打出了，「寶貝下午好」，陳姓女職員也立即回文，「親愛的下午好」。隨後，工作群便瀰漫著一股尷尬凝結的空氣，再也沒有同事發文。

不過，另一張截圖則顯示，兩人或發現將私密聊天誤發至工作群，陳姓職員先撤回消息，時隔7分鐘後，她發出一個大笑的網路圖案，試圖緩解群裡的尷尬氣氛。

▲溫州文成縣某政府單位上司與下屬在工作群內曖昧對話遭截圖流出。（圖／翻攝封面新聞）

▲陳姓女職員似乎發現不對勁，將原先的留言撤銷，改為貼出大笑表情圖。（圖／翻攝封面新聞）

眼尖的網友發現，兩人在工作群裡曖昧示愛時，成員人數為160人。經過11分鐘，陳姓職員發大笑表情，此時，另一張截圖顯示群內只剩下150人，也就是說，在這過程中已經有10人退出群組。

據瞭解，截圖中的主角分別為溫州文成縣應急管理局副局長趙某松及融媒體中心工作人員陳某芳。截圖曝光後，相關工作人員透露，「這件事在當地影響蠻大的，我們這邊很多人都知道。今天都上熱搜了，縣紀委或已介入調查，到時候會有通報。」
 

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