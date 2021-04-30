鋼鐵股飆升...他缺錢偷「瓦斯鋼瓶」賤賣50元　警笑：不知道行情

▲男子缺錢花用偷瓦斯鋼瓶，用鐵馬載到瓦斯行變賣50元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名民眾在家準備煮晚餐，卻發現沒有瓦斯，原本以為是瓦斯用完，到後巷查看發現整個鋼瓶不翼而飛，最後氣得報警，警方循線查獲1名騎腳踏車的男子涉案嚴重，調閱監視器發現男子騎腳踏車載鋼瓶，男子落網後辯稱「當時拿到資源回收變賣50元」。

警方調查，年約50歲的鄭姓男子，因缺錢花用，每天騎腳踏車在路上閒晃，在日前潛入1棟建築物後巷，並將1戶人家的瓦斯鋼瓶整個偷走，該名住戶要煮飯時，發現火點不著，到後巷查看才發現整個瓦斯鋼瓶被載走，氣得該名住戶報警處理。

警方到場後隨即調閱現場監視器，發現鄭姓男子從後巷把瓦斯扛出，最後將鋼瓶放在腳踏車後座載走，隨即循線追人，最後在鄭姓男子於萬華的住處逮人，訊後則依照竊盜罪嫌，將鄭姓男子函送法辦。

鄭姓嫌犯向警方透露，因為缺錢花用，所以才想說偷東西補貼，最後鎖定瓦斯鋼瓶後載去瓦斯行變賣，還向老闆辯稱「是別人不要的」，最後獲利50元後離去，讓警方笑稱「最近鋼鐵股飆漲，原物料都漲價」，竟然50元就把鋼瓶賣掉。

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