為串連基隆河岸自行車道暖身！基隆市長林右昌「騎福輕旅」　踩鐵馬參拜北北基6間媽祖廟

▲基隆市長林右昌日前宣布將於5/1騎乘鐵馬參訪北北基6間媽祖廟，來趟鐵馬小旅行。（圖／基隆市政府提供，下同）

地方中心／基隆報導

根據一項網路關鍵字及大數據統計，台灣人最愛拜的10位神祇中，第一名就是媽祖，每年在台灣各地慶祝媽祖誕辰的遶境活動，參與的信眾多達數百萬人；基隆市長林右昌認為，動輒8、9天的遶境行程，並不是每個人都能夠全程參與，因此今年他要以「騎鐵馬」的方式，在5月1日走訪北北基6間媽祖廟，並為明年即將串連的北北基自行車道暖身。

甫接下「健康城市聯盟理事長」一職的林右昌，以實際行動響應環保，特別選在4月22日「世界地球日」當天宣布5月1日「三廿三鐵媽會」活動細節，將全程以自行車做為交通工具，從基隆和平島出發，經過基隆市區後沿基隆河自行車道前往關渡，參拜大台北首都生活圈河岸6大媽祖廟，用節能減碳的方式進行一趟別出心裁的祈福之旅。

主要行程當然是揮汗踩鐵馬，但沿途美景可不能錯過，既然是賣力騎完全程，當然要適時補充體力，市長林右昌在5月1日當天除了參拜媽祖廟，更要帶大家走訪廟宇周邊鄰近小吃，有機會還可以跟當地達人來場美食大PK，玩得開心、吃得滿足。

此次「三廿三鐵媽會」沿途將參拜和平島天后宮社寮媽、慶安宮雞籠媽、汐止濟德宮汐止媽、松山慈祐宮錫口媽、士林慈諴宮士林媽以及北投關渡宮關渡媽；和平島天后宮社寮媽已有兩百多年歷史，是基隆和平島上居民的信仰凝聚之地；慶安宮雞籠媽供奉了漳州媽、泉州媽、湄洲媽，象徵族群融合意涵；汐止濟德宮廟宇建築古樸典雅、香火鼎盛，是汐止居民的信仰中心，也是電視劇《通靈少女》的拍攝場景之一；主祀黑面媽祖的慈祐宮，位於繞河夜市旁，每每媽祖誕辰更是熱鬧非凡；士林慈諴宮位於「士林北藝－無圍牆博物館」範圍內，是走讀歷史與了解民間信仰的好去處；關渡宮關渡媽是台南以北歷史僅次於北港朝天宮的媽祖廟，亦是當地居民信仰重心。

這趟「騎福輕旅」可說是北北基生活圈另類遊程的「試水溫」體驗，林右昌表示，基隆河沿岸自行車道經過地方10年以上的長期爭取，並在他任內進行詳細規劃與設計，預計明年6月完工後就能讓基隆河岸自行車道的「最後一哩路」順利串連。

林右昌市長指出，基隆河自行車道串連計畫近12公里，會將目前基隆市境內的幾個自行車道斷點予以縫合，包含七堵區四座橋樑間的車道貫通、暖暖區過港路的步道架高、以及興隆街的河岸懸臂道工程等，完成後即可一路暢行至新北的瑞芳區。

林右昌強調，基隆河岸自行車道計畫的這一哩路，也會讓「北北基桃生活圈」有更進一步的連結，計畫完成後，基隆市民們可以從基隆暖暖出發，一路騎經新北、台北到八里左岸，串起北北基的重要休閒水域空間，讓北北基的居民以及所有愛好自行車運動的朋友們多了一個全新的活動場域。

「三廿三鐵媽會」也特別邀請熱愛自行車運動的魏華萱擔任活動大使，有十幾年車齡的魏華萱說，很多車友都苦於北北基自行車道之間的「斷點」問題，如今在林市長向中央極力爭取之下，準備將7個斷點縫合，相信對於來往北北基的車友將是一大福音。