林右昌市長訪台南市議會　郭信良議長熱接待交流

▲基隆市長林右昌23日下午率基隆市府團隊造訪台南市議會，受到郭信良議長等人熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了宣傳10月的城市博覽會，基隆市長林右昌23日下午率基隆市府團隊造訪台南市議會，郭信良議長帶領議會主管及全體員工在大廳迎接，並以熱烈的掌聲表達歡迎之意，郭信良議長稱林市長是勇於作夢的人，且充滿執行力，雙方並就各項市政推動交換經驗，相談甚歡。



台南市議會的議員們不分黨派，一同歡迎林右昌市長等人的到來；包括陳秋萍、周麗津、吳通龍、李啟維、李偉智、林志聰、陳怡珍、蔡旺詮、林美燕、吳禹寰、李宗翰、Ingay Tali、蔡淑惠等議員，都出席與林市長的座談。



郭信良議長指出，林右昌市長是臺灣政壇的黑馬，也是民進黨的強棒，他在基隆的政績令人印象深刻。林市長執政6年多來，把基隆從一個失業率、離婚率及自殺率「三高」的城市，一舉改變成充滿重大建設、欣欣向榮的城市。基隆的負債比也從47.37鄉％降到30.63％，得到7成6市民的肯定，十分難得。



郭信良議長表示，林右昌市長把基隆放在首都生活圈裡去思考，在財政艱難的情形下，仍奮力地規劃、爭取經費，做出一件又一件的建設，為基隆找到出路，這種精神和臺南市議會秉持的理念很雷同。台南市議會也是跳脫固有的思惟，多方去嘗試，才能讓人民有感。



郭信良議長更親自上場，向所有來賓說明台南市議會的蛻變。這2年多來，台南市議會扭轉原有嚴肅、充滿距離的形象，成為親民的議會。和基隆市一樣，台南市議會在有限的預算內，一方面進行周遭環境的綠美化和亮化，一方面發揮創意，舉辦各項活動，讓全民參與，更得到全國地方議會透明度第一的榮耀，民眾一致好評。



林右昌市長表示，台南市議會第三屆議員們實在很不簡單，2年所審查的議案，數目竟然多出前兩屆的一倍，不可思議。林右昌市長並說要建議基隆市議會組團來參訪，一定會大有斬獲。另外，他也邀請郭信良議長及南市議員們參觀在10月2日至11日基隆舉辦的城市博覽會，增加兩市之間的交流。



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