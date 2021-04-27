養父母「綁床上狂虐」！16歲少年體重剩35kg　鍊條捆腳關修車廠　

▲ 16歲少年獲救時體重竟只有35公斤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國愛荷華州爆出一起驚悚案件，一對夫妻涉嫌虐待養子，平時到修車廠上班時總會帶著他，以鏈條捆住他的腳、皮帶固定身體，在家則將他綁在床架上，不允許他吃飯。這名少年已滿16歲，獲救時體重卻僅有35公斤。

綜合美媒報導，48歲女子珍妮佛（Jennifer Ryan）被控於今年2月將16歲養子帶到她工作的修車廠，以鏈條及皮帶等工具將他綁在椅子上。目擊者匿名報警，她的殘忍暴行才曝光，19日被捕。

調查發現，珍妮佛與丈夫理查（Richard Joe Ryan）在家時會將孩子關在他的房間，不允許他在無人陪同的狀況下離開，甚至裝設警報器，只要他試圖離開房間，鈴聲就會響徹全家。他的房間裡沒有廁所，若在床上小便也會受到懲罰。

少年能吃的食物只有這家人前一天吃剩的飯菜，若被發現在房間裡偷藏食物，就得少吃一頓飯。法庭文件指出，他還遭受肉體上的虐待，包括以木製抓背器毆打頭部與臉部，或被摔到地板上。

檢查指出，這名16歲少年體重僅78磅（約35.4公斤）。鄰居最初透過體型推測，還以為他只有11歲。醫生還在他身上發現多處尚未癒合的擦傷與瘀青，腳骨也有畸形，判斷應是長期穿著太小的鞋子所造成。珍妮佛與理查被控一級綁架及放棄養育，目前不清楚他們其他二名子女是否受虐。

少年生母格林（Shelly Green）說明，由於酗酒及生活條件惡劣，她在2012年喪失監護權。當年7歲的男童因此被送到珍妮佛與理查家中寄養，不久後正式被領養。格林已經10年不碰酒精，現正嘗試重新取得監護權。

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