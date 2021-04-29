諾富特主管發病期「有6確診機師住宿中」　指揮中心曝環境採檢處

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航諾富特飯店1名主管染疫，中央流行疫情指揮中心今也宣布要召回所有員工採檢，相關單位也進行環境採檢。指揮中心表示，環境採檢目前已經採檢39件，包括房務部辦公室21、男性更衣室1件、員工餐廳13件等處。

針對諾富特飯店爆出確診者，指揮官陳時中也坦言，目前確實有3名員工發燒送醫，「內部可能有傳播鏈，環境可能已經污染。」媒體也問到是否可以算是飯店群聚案？他則表示「都有可能性，但還是覺得從境外進來可能性比較高。」

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陳時中今早親自到諾富特飯店查看狀況，並親自廣播宣佈檢疫中的機組員全數移到集中檢疫所。下午也回到指揮中心親自說明情況，該名主管17日就在疫調裡面，調閱相關病例發現17日起就已經有相關症狀，目前包括足跡等活動史，都還在進行相關疫調。他也提到，該名主管發病有傳染力期，曾經有6位確診機師在那邊檢疫，包括案1079、1092、1101、1102、1105、1122。

陳時中說，目前飯店所有員工清空，目標也是要採驗看是哪個環境有問題，內部都要消毒，所有員工也要集中採檢，目前確實有3名員工發燒，其中2名是房務人員，目前還有25名員工留在飯店散後，發燒者則是隔離在一個區域，通知醫院送醫。