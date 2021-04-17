假歸國男砸錢約「伴遊」　她慘被硬上討4300美金...騙炮男秒消失

▲女子遭自稱美國回來的男子「有償」邀約，但卻被硬上還不付錢。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子在2月於IG上接獲1名自稱美國回來的男子，要「有償」找人出遊，最後雙方相約萬華某飯店，雖然女子強調「只有單純吃飯」，但最後卻與男子進入飯店，反被男子霸王硬上弓，得逞後男子聲稱匯款4千3百元美金，但根本未付款就人間蒸發。

警方調查，北市1名29歲的女子（化名：小花），在網路上接獲邀約，男子自稱美國回來，希望能夠找人陪伴了解台灣，於是利用IG私訊小花，雙方約定在3月10日當天在萬華知名的某飯店相約大廳見面。

雙方一見面，小花就強調「單純只有吃飯，絕不可能進一步接觸」，雙方隨即簡單寒暄，男子也拿出綠卡、護照等取信小花，但男子突然邀約小花到樓上的房間坐坐，小花則再度強調「不能碰我」，男子答應後雙方隨即上樓前往房間。

但一進房後男子藉故要沖澡，最後圍著浴巾走出來，還趁機強脫小花衣物，最後還強行發生關係，事發後小花要求對方給出承諾，男子當面匯出4千3百元美金(約台幣12.8萬)，甚至還將匯款單據傳給小花後離開。

小花並未收到匯款，傳簡訊給對方時，對方先回稱電匯有時效延遲問題，但過陣子再度詢問，卻已聯繫不上，甚至對方IG也關閉，小花在一周後也前往派出所，對男子提出告訴。

小花向警方表示，當時對方有拿出綠卡、護照取信自己，但並沒有詳細記下來，警方事後獲報追查，連對方說的名字也都是假資料，目前也將循線追查嫌犯下落，避免更多女子遭詐騙性侵。

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