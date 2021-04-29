　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

繼國父成仙　謝坤宏對趙少康吟七步詩：2024當選後要行王道、止殺戮

記者羅婉庭／台北報導

中廣董事長趙少康28日赴國民黨中常會專題演講，會中提及國民黨內鬥內行石更激動拍桌。演講結束後，進入雙方QA交流階段，繼上週說出「國父孫中山已得道成仙」的中常委謝坤宏再出奇言，送趙少康9字箴言「行王道、佈德政、止殺戮。」

▲國民黨中常會，中常委謝坤宏對趙少康吟詩。（圖／記者林敬旻攝）

▲中常委謝坤宏對趙少康吟詩，送9字箴言。（圖／記者林敬旻攝）

趙少康多次公開批評中常會不具民意基礎，質疑中常委到大陸做生意，收受對岸的好處，讓國民黨顏面盡失等，如今受邀到國民黨中常會正面對決，備受矚目。

謝坤宏上週三於中常會上稱國父孫中山已成仙，法號「偉慈真君」，不僅遭國民黨黨團總召費鴻泰批白目，趙少康也揶揄「中常委邀我28日到中常會是要去登壇作法嗎？」如今謝坤宏在趙少康「和平、奮鬥、救台灣」演講結束後，再次爭取發言機會。

謝坤宏一開口就念起《七步詩》，他看著講稿慢速念完「煮豆燃豆萁， 豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急」，並自嘲「今天聽完我們趙董事長來登國民壇、作救民法的良方妙法，相信趙少康的真法已經真正披露出民進黨的腐敗」。

謝坤宏說，他剛聽完趙少康救台灣、救兩岸、救世界的真法，展現的就是國父孫中山的「再造中華」，展現的就是「少康中興」的精神和魄力；孫中山是以博愛精神，傳承世界和平、傳承兩岸共合，中華民族全世界華人是一家親，我們共同的使命，是要完成世界大同跟天下為公的目標。

最後，謝坤宏送給趙少康9字箴言，表示趙少康很有可能就是2024的總統，那天到來的時候，希望趙少康「行王道、佈德政、止殺戮。」

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
鋒面「大雨砲」來了！7縣市發警報　全台變天有雨一張圖看熱區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

繼國父成仙　謝坤宏對趙少康吟七步詩：2024當選後要行王道、止殺戮

影／雙北建案公設比飆高　花敬群戰立委：你不坐電梯、不爬樓梯？

被指控領養搜救犬耍特權　蔡英文：我是總統！最忌諱濫用權力

民進黨北市黨部高層兒涉販毒　吳怡農重話回應：從速、從嚴處分

民進黨北市高層之子涉毒！黨部執行長姑姑回應了

黑衣人闖警局砸電腦　徐國勇指示3作為：警政改革全力以赴

嚴防軍人變共諜！政院修《陸海空軍刑法》　洩密最高關18年、戰時處死刑

蘇巧慧推10大人行道改善計畫　OL幕僚高跟鞋跑跳、推嬰兒車都OK

國民黨控擴建中火減碳跳票　蔡英文反擊：我任內減煤600萬噸

警界出包事件簿一次看　時代力量籲：重視基層員警聲音

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

連2震！護理師急起身「聚集嬰兒」 民眾見肉身保護畫面...感動道謝

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

繼國父成仙　謝坤宏對趙少康吟七步詩：2024當選後要行王道、止殺戮

影／雙北建案公設比飆高　花敬群戰立委：你不坐電梯、不爬樓梯？

被指控領養搜救犬耍特權　蔡英文：我是總統！最忌諱濫用權力

民進黨北市黨部高層兒涉販毒　吳怡農重話回應：從速、從嚴處分

民進黨北市高層之子涉毒！黨部執行長姑姑回應了

黑衣人闖警局砸電腦　徐國勇指示3作為：警政改革全力以赴

嚴防軍人變共諜！政院修《陸海空軍刑法》　洩密最高關18年、戰時處死刑

蘇巧慧推10大人行道改善計畫　OL幕僚高跟鞋跑跳、推嬰兒車都OK

國民黨控擴建中火減碳跳票　蔡英文反擊：我任內減煤600萬噸

警界出包事件簿一次看　時代力量籲：重視基層員警聲音

連兩戰「末節崩盤」　夢想家教頭：該檢討的是我非球員

總統警衛官是共諜！涉刺探蔡英文行程「曝光警衛室真名」

富邦移師花蓮戰味全　陳仕朋對上林子昱

Google地圖驚見「甜笑正妹」！網看3照全暈船　本人IG曝光

《玩命鈔劫》火爆場面親上陣　傑森史塔森：不能坐在椅子上領薪水

Joeman新片突下架…未經同意引用粉專「奇葩裝潢」掀戰！深夜2度道歉

猿象土投對決！沒敗投VS沒勝投　張喜凱踢館廖乙忠

繼國父成仙　謝坤宏對趙少康吟七步詩：2024當選後要行王道、止殺戮

【女師被警當街摔】警察說怕她被報失蹤要查身份　律師：違法盤查

最強Galaxy設備！三星Galaxy Book Pro 360亮相

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

政治熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

綠營高層之子涉毒！黨部執行長姑姑回應

被指控領養搜救犬耍特權　蔡英文：我是總統！最忌諱濫用權力

謝坤宏對趙少康吟七步詩：2024當選後要行王道、止殺戮

雙北建案公設比飆高　花敬群：你不坐電梯

民進黨北市黨部高層兒涉毒　吳怡農重話回應

黑衣人闖警局砸電腦　徐國勇指示3作為：警政改革全力以赴

防軍人變共諜！政院修法　洩密最高關18年

蘇巧慧10大人行道改善計畫　OL高跟鞋跑跳、推嬰兒車都OK

國民黨控減碳跳票　蔡英文反擊了

公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討

王浩宇爆參選北市議員　內心最掙扎「這件事」

警界出包事件簿一次看　時代力量籲：重視基層員警聲音

幕後／蔡英文領養「樂樂」被控耍特權　消防署還原認養條件變嚴真相

更多熱門

相關新聞

影／趙少康飆完中常會　江啟臣送KMT制服：上街一起穿

影／趙少康飆完中常會　江啟臣送KMT制服：上街一起穿

中廣董座趙少康多次公開挑戰國民黨中常會，直批其迂腐又不具民意基礎，因此，中常委邀請他至中常會「正面對決」，雙方敲定於28日進行專題演講。趙少康除了就黨主席以及中常委制度提出改革方針，也宣布不爭取參選黨主席，會後黨主席江啟臣拿出一件深藍色的國民黨「制服」，表示未來上街頭一起穿。

影／趙少康曝：韓國瑜電話中稱「還在考慮」選不選

影／趙少康曝：韓國瑜電話中稱「還在考慮」選不選

黨產條例全合憲　趙少康：這些大法官怎麼教學生？

黨產條例全合憲　趙少康：這些大法官怎麼教學生？

趙少康主張中美等距　批國民黨都不做難怪被扣帽

趙少康主張中美等距　批國民黨都不做難怪被扣帽

影／趙少康拍桌批藍營內鬥　江啟臣坦言沉重：慎重看待

影／趙少康拍桌批藍營內鬥　江啟臣坦言沉重：慎重看待

關鍵字：

趙少康謝坤宏

讀者迴響

熱門新聞

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

曾總賽後槓上主審！聯盟回應了

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

辛龍突告前老闆　店家臉書無奈說話

羅志祥裝肖仔？　預告公布「大八卦」竟耍人

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面