快訊／15:59嘉義縣阿里山罕見規模4.3地震　最大震度達4級

花蓮縣壽豐鄉18日晚間連續發生2次有感地震，芮氏規模達5.8及6.2，是今年最大、當地30年以來的最大震，當天晚上臉書充滿不少「地震文」，一名男子則是在樓下抽菸時，碰上一名穿著比基尼就嚇得衝出家門的辣妹，她的身分也被網友搜出，就是先前爆紅的「最辣熊貓外送員」Michelle 雪兒。