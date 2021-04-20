快訊／15:59嘉義縣阿里山罕見規模4.3地震　最大震度達4級

記者賴文萱／台北報導
氣象局發布地震報告，今（20）日15:59，嘉義縣發生規模4.3地震，震央位於嘉義縣阿里山鄉，地震深度達17km，各地最大震度：嘉4雲3投3彰3高2中2南2東1苗1澎1。
氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，過去發生在阿里山的地震不常發生，但板塊推擠有時候累積能量，難免還是會有地震，預估這起地震屬於地底下某些破碎帶造成的地震，後續不太會有餘震。
各地震度級：
● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：番路
2級：阿里山、民雄、義竹
1級：大埔
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺、古坑、斗六市
2級：土庫、四湖、水林
1級：麥寮
● 南投縣地區最大震度3級
3級：竹山
2級：信義鄉、名間、國姓
1級：南投市、奧萬大
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市
2級：員林、大城
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源
● 臺中市地區最大震度2級
2級：霧峰、臺中市
1級：大甲
● 臺南市地區最大震度2級
2級：七股
1級：東山、楠西、善化、新化、永康
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：利稻
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、苗栗市
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市
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