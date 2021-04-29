綠營高層之子去警局像走廚房？探視小弟遭疑...北投分局回應了

▲民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，3年前到北投偵查隊探視發監借提的小弟，還PO臉書炫耀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

立法委員邱顯智28日在臉書發文指民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑，在2018年4月在北投分局與借提人犯碰面，而這名人犯就是趙的小弟外號「洪少」。趙介佑甚至帶便當貼心慰問，更拍照PO臉書，也讓立委邱顯智質疑這脫序行徑是警局提供「特殊服務」，對此北投分局28日深夜回應，不確定趙是否在現場，一切將配合警政署督察室調查。

據悉當時因士林地檢署2018年間發交查一起恐嚇取財、妨害自由案件，而趙介佑、與洪少是案件相關人，警方當時發出通知書通知趙介佑在4月9日到北投分局偵查隊說明案情；洪少當時正在台北分監執行毒品案，因此在4月10日借提洪少到北投分局製作筆錄。

面對是否提供「特殊服務」讓親友溫馨送便當慰問，北投分局28日深夜表示，並不清楚2018年4月10日趙介佑會出現在北投分局，而當時負責恐嚇取財案件的刑警目前調職到台中，刑警也表示事情已經隔太久，不記得當時借提情形，分局將配合警政署督察室調查。

▼從趙介佑臉書可看見，他與旗下小弟們疑似出入北投分局頻繁甚至會打卡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據基層警員表示，從監獄借提人犯問案子，俗稱「放風」，在這期間可能會通融「特殊服務」，睜一隻眼閉一隻眼提供手機或其它方式讓人犯打電話給親友，而趙介佑拍下洪少在北投偵查隊照片，不排除是洪少趁放風聯繫趙讓他帶便當前來慰問。

▼從趙介佑臉書可看見趙家與北投分局關係似乎匪淺。（圖／記者黃宥寧翻攝）

至於趙家是否與北投分局關係匪淺，從趙介佑臉書略見端倪，他時常會於臉書PO他與父親趙映光在北投分局義交舉辦餐敘。目前警政署已成立專案小組調查北投分局借提人犯有無違失情事，如有違法情節一律究責嚴辦、警政署也強調如果警員再犯違失風紀案件，主管依定追究相關責任並調整職務以飭警紀。

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