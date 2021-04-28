想擺脫澳洲！中國進軍幾內亞投資鐵礦　專家這樣說

▲鐵礦砂。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

中澳關係持續緊張，外界傳聞中國將積極拓展其他鐵礦進口來源，就是進軍西非國家幾內亞（Guinea）礦區投資，試圖將鐵礦樞紐從澳洲轉移到第三市場。

綜合媒體報導，澳洲投資公司Shaw and Partners的金屬和礦業高級分析師彼得·奧康納（Peter O'Connor）指出，截至2025年，中國對澳洲鐵礦石的依賴很可能發生重大變化。

他續指，「中國推動多元化發展的首要重點地區是幾內亞，這是個貧窮但礦產豐富的國家。據說，當地擁有一個長達110公里的西曼杜山脈（Simandou），擁有世界上最大的未開採優質鐵礦石儲量。商品觀察家多年來都知道幾內亞的潛力，但是缺乏基礎設施阻礙了這種發展努力。從零開始，將需要建造一條大約650公里的鐵路，以及將需要運出鐵礦石的現代化港口。」

他繼續說道：「中國每噸降低1美元，就可以降低長期鐵礦石價格」，如果按照中國每年透過第三方購買10億至11億噸的鐵礦砂，代表每年可節省至少10億美元。「這不僅與多樣性有關，而且與降低價格有關。這與實際投資的股本回報率或資本回報率無關，而更多的是與價格長期結構的收益有關。」

據稱，今年3月中方審批通過，西芒杜北部礦區預期最快可在2025年前投產。但CRU分析師卻指出，即使中國能夠將澳洲以外，把全世界所有其他地方的鐵礦石通通運到中國，中國還是需要額外3億公噸的供應量，才能滿足需求。

另外，前澳洲駐華大使芮捷銳（Geoff Raby）也表示，中共「一帶一路」涉及大量基建項目，需要大量鋼鐵，因此無法在短期內擺脫依賴澳洲的鐵礦砂。

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