綠化降溫節能　台南市綠屋頂補助起跑！

▲極端氣候，天氣越來越熱，建築綠化不僅優化城市景觀，還有達到城市降溫及提升空氣品質較果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為改善都市熱島效應、落實建築綠化與降溫節能，台南市環保局於2021年編列3百萬元鼓勵屋頂綠化，即日起至5月24日受理申請，為使有意願者瞭解補助計畫申請方式，5月14、15日分別在新營區民治市政中心、南區虹韻文創中心辦理說明會，歡迎有興趣者踴躍報名！

環保局表示，補助對象為轄內公有建築、公寓（商辦）大樓、社區、集合式住宅等之屋頂平台及壁面空間，申請綠化面積須達50平方公尺以上，補助經費以每10平方公尺不超過新台幣6萬元為原則，且至少自籌補助經費之10％。若有相關問題，可撥打環保局06-2686751分機267或台灣綠屋頂暨立體綠化協會06-2520326洽詢，將有專人服務。

市長黃偉哲表示，極端氣候，天氣越來越熱，建築綠化不僅優化城市景觀，還有達到城市降溫及提升空氣品質較果，盼民眾多植栽，營造綠色城市，讓城市不再發燒，共同守護永續家園。

環保局長謝世傑表示，鼓勵市民利用屋頂打造空中花園、都市農場或壁面營造綠簾，並藉由植物遮陽阻隔熱源、水分蒸散降低溫度、吸收有害氣體並能減少落塵。環保局2017年至2020年已輔導18處基地建置綠屋頂，面積達1800平方公尺，每年綠化固碳當量約540 kgCO2e，節電量約13.5萬度。

相關資訊詳見（https://forms.gle/wEC2LPW7ibDH7VdL7）。

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