柔道童爸對質拍片舅想究責　美女醫：先問你為兒子做過什麼

▲台中7歲黃姓男童瀕臨腦死，黃父不能諒解在一旁錄影的舅舅。（圖／記者李忠憲攝）



記者崔子柔／綜合報導

台中7歲黃姓男童21日被柔道教練重摔腦死，恐將成為植物人，男童的舅舅被質疑為何當時在一旁錄影卻未出面制止，黃父也不能接受舅舅的說法。常對婚姻、時事提出看法的女醫黃宥嘉昨（27）日則對此表示，「黃父你試著列表看看你為了這個兒子做過些什麼付出？」

黃童當天遭柔道教練及小學四年級的學長連摔27次，黃父認為如果舅舅當時出面詢問、制止，情形不會嚴重到這個地步，也曾和舅舅對質，不過無法接受對方的回應。

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黃父2年前和前妻離婚，黃童的監護權由前妻所有。黃母昨日也替哥哥（黃童舅舅）平反，表示哥哥一直對黃童視如己出，因為教練一開始就告知會摔才沒制止，事發至此，哥哥比任何人都自責、難過。

眼科醫師黃宥嘉昨日就對此在臉書發文表示，「來，黃父你試著列表看看你為了這個兒子做過些什麼付出」，她認為，「嫌人家帶小孩帶的不好的人都是自己沒有在帶小孩的人」。

▲眼科醫師黃宥嘉。（圖／翻攝自臉書／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）



黃宥嘉提到，黃父與妻子離婚後，孩子的主要照顧者需要去工作賺錢，所以將孩子託付給其他家庭成員，但可曾感激過他們？她能明白黃父內心對舅舅的質疑，不過，「請您先告訴我們，當前妻與前舅舅在付出金錢與時間與愛的時候，你在幹嘛？！」

黃宥嘉也說，整起事件的根本問題，在於「偽教練應該不是要人出聲制止他就要有知識知道他不可以對兒童這樣」，希望外界不要太苛責舅舅，「有愛男童才會幫忙帶去學柔道還在場邊錄影啦，不然他就自己去旁邊滑手機了」。

▼黃宥嘉發文。（圖／翻攝自臉書／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

