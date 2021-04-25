美軍官「翹腳」看遼寧號　罕見列解放軍圖集歷史

▲美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左）和副艦長斯萊中校4日近距離觀察遼寧號動向。（圖／取自美國海軍網頁）

記者任以芳／綜合報導

美國驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）2名軍官於本月4日PO出翹腳照，輕鬆看解放軍航空母艦「遼寧號」，引發中外媒體熱議。如今，這兩位美國軍官「翹腳背影照」將永遠成為解放軍歷史資料，罕見被入選為解放軍海軍成立72周年文稿，原因是照片「充分展示出人民海軍的自信和開放。」

《環球時報》指出，今年4月23日是中國人民解放軍海軍72周年，海軍政治工作部宣傳文化中心的官方公眾號「人民海軍」推出一組策劃，選出72張圖片展示了從1949年至2021年來，人民海軍每一年裡最為重要或最有代表性的事件。

其中，第72張圖片讓外界驚訝為什麼是這張照片？內容就是今年4月美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦與中國海軍航母遼寧艦並排航行，美軍一位指揮官「翹腳」坐著，另一位指揮官站立一旁，兩人皆在關注不遠處的遼寧艦。 從美軍角度可以很清楚地看到遼寧艦的舷號和甲板上的艦載機。

當時，引起不少大陸網友議論，認為挑釁意味濃厚。《環球時報》曾經暗批，「美軍工作風格比較散漫」。如今，官方給的入選原因是，「這是充分展示出人民海軍的自信和開放。」

▲中國人民海軍成立72週年文稿「罕見」選入美指揮官「翹腳」觀遼寧艦照片 。（圖／翻攝 人民海軍官網公眾號）

報導稱，這張照片出現在官方宣傳圖集中是意外的，意外之處在於，首先作者是美國軍方攝影師，其次，照片最早被刊登在美軍官方網站，最為特別之處則在於這張照片被賦予的「言外之意」。諸如，美軍故意對外公佈「輕鬆」監控解放軍的照片，目的是凸顯美軍「並不將遼寧艦戰力放在心上；美國正在對遼寧艦進行認知戰，彰顯遼寧艦 並非美軍的威脅」。

截至目前，中國官方沒有對這張照片做出任何回應，這次照片「入選」人民海軍72歲生日官方紀念圖集或許算是一次「非正式」回應。

分析人士也指出，官方選擇這樣一張特別照片作為2021年的代表事件並非偶然，這次入選首先展示出人民海軍的自信和開放的姿態，作為一個國際性軍種，選擇一張外軍尤其是美軍隨軍攝影師拍攝的照片來展示中國海軍的發展壯大恰到好處。

▲解放軍曝光首批「養成飛行員」日間降落遼寧號。（圖／翻攝解放軍報）

報導進一步稱，中美雙方對於這張照片展示場景的時間、地點、主角是一致的，比較而言，中國海軍很大方地承認了「近距離接觸」，這表明相關操作很專業、自信。 微妙的差異之處在於「誰監測了誰」。此前因為美軍是發佈者，自然而然會被分析為「美軍在監測遼寧艦」，實際上這也許是海上無間道，當時遼寧艦同樣將美艦作為監測物件，美艦甚至可能成為訓練中的實際目標。

分析人士認為，第72張照片目前雖然是圖集的最後一張照片，同時也是一個新的開始。中國航母在國際海域和美軍相遇的幾率會越來越多，「不僅是菲律賓海，還有印度洋等，中國的雙航母編隊會越走越遠，希望美軍的攝像師能有更多的記錄。

▼解放軍海軍72週年最新宣傳片。（影片來源／翻攝 網易）