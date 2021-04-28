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探望腦死柔道童！帶60萬到醫院「錢全被退」　連千毅還原現場

▲▼連千毅現身醫院探望柔道童。（圖／記者李忠憲攝）

▲連千毅現身醫院探望柔道童。（圖／記者李忠憲攝）

記者黃君瀚／綜合報導

知名直播主連千毅日前發文痛斥台中何姓教練及學長重摔7歲黃姓男童，導致頭部重創昏迷悲劇，昨（27）日更親自到醫院探視，大方拿出60萬元救助金，不過被黃家人趁隙退回。他今（28）日還原現場情形，表示黃媽媽一心盼望孩子脫離險境，也怕拿了錢欠人情還不了。

連千毅28日下午發文，提到黃姓男童的媽媽事後有打電話道謝，他也決定出面說明捐錢的初衷，「我做公益，照顧弱勢，已經行之有年，並不是因為這次事件才做！」這些善款是從房地產投資或鑽石、勞力士買賣獲利中提撥，每年拿出10%幫助社會上的弱勢族群。

他這次交給黃爸爸的60萬元，是10萬元現金和50萬元支票，還有大甲媽祖的壓轎金和紅彩，另外準備了牛樟芝、B群、靈芝飲等營養品，希望能讓在醫院的家人顧好身體，「一個人住院是全家人的事，而不是一個人的事，黃媽媽要上班賺錢養家，又要照料弟弟，母愛真的很偉大！」

▲▼連千毅現身醫院探望柔道童。（圖／記者李忠憲攝）

▲10萬元現金和50萬元支票被黃小弟家人退回。（圖／記者李忠憲攝）

當天一談到黃小弟，黃媽媽便開始啜泣，「她真的很慌，事情發生的太突然，真的不知所措。」兒子是她的寶貝，現在一心只祈求狀況能好轉，至於婉拒60萬元是怕欠了人情不好還，「最後還是重覆（重複）著，連董，真的很謝謝你肯替我們發聲！」

連千毅文末提及在醫院時心中只有滿滿的不捨，承諾只要黃媽媽有需要協助的地方，一定會竭盡所能幫忙，「黃媽媽，你要堅強，加油，上天會保佑弟弟好起來的！」

▼連千毅曬感謝狀，證明每年固定撥10%收入做公益。（圖／翻攝自連千毅臉書）

連千毅帶60萬到醫院見腦死柔道童「錢全被退」（圖／翻攝自連千毅臉書）

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