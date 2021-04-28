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搶攻「她」商機！　LINE購物母親節點數紅包大放送

▲LINE比價導購，讓購物變更方便。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者陳家豪）
 ▲歡慶母親節，LINE購物加碼回饋點數。（圖／記者陳家豪攝）

▲歡慶母親節，LINE購物加碼回饋點數 。（圖／記者陳家豪攝）

每天會使用的通訊軟體LINE，不只可以聊天，還可以購物，瀏覽時下最夯的人氣商品，並推出LINE購物APP，商品琳瑯滿目，生活、美妝、3C通通包辦，母親節即將到來，平台祭出超殺回饋，吸引民眾搶買。

民眾表示，「平常媽媽上班比較忙，除了化妝保養品外，也希望能買一些保健食品，像是益生菌、鈣片以及維他命等等，母親節本來就有很多優惠，但在LINE購物消費，有LINE POINTS的回饋以及紅包，算一算省滿多的」。

▲歡慶母親節，LINE購物加碼回饋點數。（圖／記者陳家豪攝）

▲LINE購物看得到各個電商平台的產品價格，民眾可以直接在上面比價。（圖／記者陳家豪攝）

還有民眾提到，「想在母親節送媽媽手機、掃地機器人或是筋膜槍，使用LINE購物之後，覺得很方便，只要輸入商品搜尋就能找得到，平台上還可以直接比價，店家的回饋也都一目瞭然」。

▲▼搶攻「她」商機！LINE購物母親節點數紅包大放送 。（圖／業者提供）

▲LINE購物首度公布明星商品榜單。（圖／LINE購物 提供）

LINE購物列出平台去年受歡迎十大商品，除了美妝保養、手機、筋膜槍等，金針菇居然也在排行榜中，LINE電子商務部行銷總監鄭婉婷表示，「今年母親節，LINE購物與各大電商平台、品牌、通路夥伴攜手，祭出LINE POINTS最高50%的點數回饋與優惠活動，總計灑出8800萬的LINE POINTS，而且還有明星商品天天抽」。

▲▼搶攻「她」商機！LINE購物母親節點數紅包大放送 。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾參加LINE 購物試手氣活動，就有機會將明星人氣商品iPhone12帶回家。（圖／記者陳家豪攝）

通訊軟體LINE加入購物戰場，主打一站比價三千萬筆商品，加上母親節來臨折扣殺好殺滿，讓民眾有感省荷包。

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