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員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

▲桃園市吳姓男子去年向姓名年籍不詳男子購買大麻種子，在桃園區租房透過網路學習水耕法栽種大麻，未料今年6月間被警方逮捕到案。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲新北男持大麻被逮捕，警方違反法定程序在先，他最終獲判無罪。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市警方日前在板橋某摩鐵進行臨檢勤務時，發現一名洪姓住客有毒品前科，未經過洪男同意，就進入洪男的房間且擅自打開其包包，最終查獲一包大麻。洪男最初被判刑2個月，他不服提出上訴，高等法院二審判定，警方違反法定程序，取得之毒品無證據能力，且未有其他證據補強，因此改判洪男無罪，不得上訴。

根據高院判決書指出，新北警方2018年10月在板橋某摩鐵進行臨檢勤務，發現洪男曾經因為持有毒品被強制勒戒，隨前往洪男入住的房間敲門，待洪男應門後立刻說「方便上去看一下嗎」、「可以看一下嗎」等，接著就逕自進入房間、搜索洪男的包包，最終在包包內查獲一包大麻。

洪男被檢方依違反《毒品危害防制條例》起訴，被簡易庭判處2個月有期徒刑，他不服判決提出上訴。他出庭時表示，他應門時僅披著浴巾，員警當時同意他先穿衣服，但卻「未經同意」一群人趁隙進入房間，接著又「未經同意」同意打開他的包包。

洪男說，員警發現大麻後，隨即將他逮捕帶回派出所，接著製作筆錄時拿出「自願搜索同意書」給他簽名，由於他當時已經失去人身自由，擔心若不簽名會遭到不當對待或刁難，最後才同意簽名。他認為，警方違法進入房間搜索，查獲的物品應沒有證據能力。

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▲警方違反法定程序，侵害洪男隱私進行搜索，因此查扣的物品沒有證據能力。（圖／翻攝自123RF）

新北地院一審合議庭認為，警方沒有取得搜索票、也沒有《警察職權行使法》相關依據，加上洪男非被告、犯罪嫌疑人、通緝犯或現行犯等，應無啟動搜索或緊急搜索之權力，縱使洪男最終讓警方進房，也應是震懾警方壓力或服從權威，難認出於真摯之同意。

合議庭法官認定，警方違反法定程序，侵害洪男隱私進行搜索，又依違法搜索取得毒品證據，確實有依「臨檢之名，行搜索之實」疑慮，為遏止違法取證之風氣，促使警方遵守法律程序、保障人權，以查扣物品無證據能力，改判洪男無罪。

檢方不服上訴高等法院，高等法院二審2021年1月審理案情，認為檢方無法拿出新證據補強，沒有證據證明洪男涉犯《毒品危害防制條例》，駁回上訴且不得再上訴。

 
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