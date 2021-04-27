「把他們打死！」撂人教訓林佳新　石頭里長、杏仁哥被起訴

▲韓家軍杏仁哥。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

被稱為「地表最強菜農」的林佳新，以及因為挺前高雄市長韓國瑜而竄紅、被稱為「石頭里長」內門區里長謝振城，因在網路上起爭執，謝振城找「杏仁哥」商討如何教訓林佳欣，找人分持棍棒包圍、砸爛林佳新與友人的2輛座車，痛毆林男4友人，還嗆「把他們打死、打死他我負責」，橋頭地檢署依攜帶凶器公然聚眾鬥毆等罪，將謝振城及杏仁哥等7人起訴。

內門區里長謝振城於109年11月30日21時許在網路直播過程中，與林佳新因理念不合，雙方通電話後發生口角爭執，林佳欣表示要南下找他理論，隨後林開車到高雄，並找了蔡姓等4個朋友分駕2車陪他南下，最後得知謝在某里長服務處內。

謝振城得知林佳欣要到高雄要找他理論，萌生教訓林佳新之意，邀集杏仁哥前往某里長服務處內商討，待杏仁哥抵達里長服務處後，謝與杏仁哥商討如何教訓對方，找了10餘人攜帶棍棒、木劍、木椅、木刀、鋤頭木柄等凶器作為攻擊及防身使用。

林佳新到服務處後，車子立刻被包夾無法離開，謝振城和杏仁哥見狀後從服務處內走出來，謝用台語下令：「把他們打死」、「打死他們我負責」等語，杏仁哥也說：「一個都不要讓他們跑掉」等語，一夥人開始對林座車猛砸，導致車廂板金、引擎蓋板金、前後保險桿及車燈罩都被毀損，另一輛轎車見前車被砸，嚇得倒車欲駛離，但因為撞擊到路樹無法動彈，因此車上4人被拉出來毆打，打到四肢多處挫傷及骨折、還有腦震盪，警方獲報趕往現場才平息。

橋頭地檢署依攜帶凶器公然聚眾鬥毆首謀、傷害、毀損等3罪嫌起訴謝振城與杏仁哥等7人。

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