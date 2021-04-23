韓粉出征踢鐵板！罵釣客食堂「畜生」　稱義憤留言非侮辱被打臉

▲釣客食堂因其政治立場不一，屢遭韓粉出征。（圖／翻攝臉書粉專「釣客食堂」）



記者林冠吟／高雄報導

高雄連署罷免前高雄市長韓國瑜時，位在鼓山區的「釣客食堂」因支持罷韓連署，而屢遭韓粉檢舉，店家不堪其擾最終選擇先暫停營業，但就有名鄒姓男子知道釣客食堂即將暫停營業後，在新聞連結下留言「會怕就好，對畜生不用客氣」，讓店家忍無可忍告上法院。高雄地方法院刑事判處鄒男罰金5000元，民事則須賠償店家2萬元。

判決指出，去年高雄連署罷免前高雄市長韓國瑜時，釣客食堂因支罷免連署而屢遭韓粉檢舉，讓店家氣得在臉書寫下近千字長文，表示「感謝韓粉熱烈支持，本食堂已有國稅局、衛生局、消防局和環保局蒞臨，已全部檢驗合格，請客人安心用餐。」、「是不是要做布條寫『吾韓萬歲萬歲萬萬歲』你們才開心」、「是不是要鬥垮高雄市所有不挺店家！你們快樂？」等字，並在文末宣布餐廳將要暫時停止營業。

▲釣客食堂臉書貼文部分內文。（圖／取自釣客食堂臉書）



透過新聞媒體報導後，就有一名鄒姓民眾在看到報導後，以自己的臉書帳號在新聞連結下留言「會怕就好，對畜生不用客氣」，讓店家氣得直接告上法院。

鄒男事後雖坦承犯行，但卻否認有公然侮辱之嫌。刑事部分，高雄地方法院審理後認為，鄒男僅依政治立場不同就在新聞連結下辱罵「畜生」一詞，顯然已明顯損害店家人格及社會評價，判處鄒男罰金5000元，可易服勞役。

而在民事部分，鄒男雖強調他是因為罷免情勢白熱化，看到其他激進留言才跟進，是出於義憤，絕非公然侮辱之意，且主張店家也因罷韓而打開知名度，並沒有受到任何損害。但法官則認為，鄒男將業者挺罷韓與業績做出了不當連結，而將業者比喻為畜生，顯然足以貶損其人格及名譽，判他需賠償店家2萬元。

不過根據店家最新貼文顯示，儘管罷韓情勢已定，店家表示仍不斷遭到有心人士惡意檢舉，各個單位輪流上門審查，在去年短暫重新營業後，決定原址至5月中旬或月底即停止營業，會再另尋地點重啟營運。

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