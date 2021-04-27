台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中7歲男童帷帷學柔道，卻遭到教練、學長重摔27次昏迷，至今尚未脫離險境，男童的叔叔26日報喜，提到帷帷的情況有持續在進步，而27日男童的爸爸也發文拜託網友們幫帷帷一起集氣，並說會一直配伴在帷帷的身旁。

▲7歲柔道童狀況好轉。（圖／記者白珈陽翻攝）

帷帷的父親貼文提到，「親愛的帷帷：4/21到今天，爸爸一直陪伴在帷帷身旁。每天期待能和你見面、陪伴著你這短暫的二個小時，每天期盼你努力的一點一滴在進步。帷帷真的好棒、很努力在進步，今天帷帷腦壓從昨天的80幾降到50幾，爸爸會持續請關心帷帷的朋友們幫帷帷集氣祈福。」

對於外界、網友們的熱心協助，帷帷的爸爸也感動地說，「謝這幾天協助著我們的各界人士，以及好心網友贈送白沙屯壓轎金以及各廟宇平安符、花束來為帷帷打氣加油，黃爸爸真的很感謝大家這麼熱心幫助我們。」

另外，帷帷的爸爸也說，謝謝網友們一直持續為帷帷集氣、祈福，想懇求大家繼續為了帷帷不間斷的祈福、加油，相信大家為帷帷集氣的這份力量，會成為帷帷繼續努力下去的動力。這期間很感謝，豐原署立醫院醫療人員們對帷帷的用心照護。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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