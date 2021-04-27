金髮女「50呎貨櫃車」倒車入庫！4分鐘搞定　老司機：看了半小時

記者黃可昀／綜合報導

不少開車老手遇到倒車入庫仍皮皮挫，碰上「50呎貨櫃車」恐怕連專業駕駛都難以應付，想不到國外竟然有一名金髮女僅花不到4分鐘就把車完美停好，超神影片一路從國外紅到台灣，這名金髮女的真實身分也被起底。不過網友紛紛歪樓，「這個視頻...只有我沒在專注她的開車技術嗎？」

臉書粉專「8891中古車網」日前轉發了這段影片，一名金髮女駕駛穿著黑色背心，開著長度50呎（15.24公尺）的貨櫃車正要倒車入庫，會開車的人都知道，倒車時距離、角度特別難抓，尤其是開著這麼長的貨櫃車，簡直難上加難，一般貨櫃車司機可能也要停很久才進得去，沒想到這名金髮女三兩下就解決。

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▲開車技術驚人。（圖／翻攝自Sheila Bellaver臉書）



影片中可見，從駕駛座看後照鏡幾乎快要看不到車尾，但金髮女態度從容，左手靠在窗戶旁僅用右手操控方向盤，動作看起來相當順暢、熟練，雙眼盯著後照鏡不停修正角度，大約1分鐘後車尾就成功進入工廠，之後便一路倒車進格子內，展現了超完美停車技術，瞬間在網路引起轟動。

▲社群網站擁有百萬粉絲。（圖／翻攝自Sheila Bellaver臉書）



這段影片的亮點不僅金髮女的超神技術，許多人也注意到她的亮麗外型，穿著背心更能顯現她的好身材，不少網友承認自己重播了影片好幾次，只為了多看她幾眼，「技術真的好，但不得不說頭燈亮度更勝一籌…」、「看完才發現她在開車」、「我看錯重點」、「我看影片研究她的開車技術，竟然就這樣過了半小時」、「我沒有看到車啊？」

網友神出她的真實身分，其實是巴西貨櫃車網紅「Sheila Bellaver」，在網路上頗具知名度，FB、IG、YouTube都有百萬粉絲關注，時常在社群網站分享自己開車日常，許多男駕駛看了都甘拜下風。