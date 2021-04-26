氣被取消公差假！小學女師揮刀嚇同事　攜2球棒掰「我愛打棒球」

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣頭城鎮蔡姓女老師原本在某小學任教，因為不滿王姓女行政員刁難，取消她的公差假，一氣之下帶著2根球棒跑進辦公室，甚至從包包裡拿出刀子揮舞，最後不僅被宜蘭地院法官依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，還被校方停聘3個月接受調查。

▲蔡女在辦公室揮舞刀子，事後已被校方停聘並接受調查。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案當事人無關）

判決書中提到，蔡女坦承，的確有在今年1月29日上午8時許帶著2根球棒、刀子跑進辦公室，但沒有任何恐嚇的意思，「我喜歡打棒球，所以帶著棒球棍，刀子是順路去超市換的，我只有拿出來一下就放回去，沒有揮舞，也沒有要恐嚇。」

不過，王姓女行政員證稱，當時蔡女闖進辦公室，手上拿著2根球棒，並大聲罵說「為什麼把公差假取消、記曠職、記大過」，接著就放下球棒，改從包包裡拿出刀子指向她，說要讓她好看，還用刀子比了一下脖子，讓她相當害怕。

另一名許姓證人也證實，有看到蔡女手持球棒闖進辦公室，接著從包包裡拿出刀子指向王女，對話中也有提到為何要取消公差假、記曠職、記大過等語。宜蘭地院法官認為，王女、許姓證人對於重要情節說法一致，況且後者與蔡女並無恩怨，沒有誣陷的必要，其證詞具有相當之可信度。

▲蔡女聲稱，攜帶球棒是因為喜歡打棒球。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

法官接著指出，監視器清楚拍到蔡女手持球棒進入辦公室，如果真的只是因為愛打棒球，大可將這些物品留在車上，再步行進入辦公室，更不需要在對話過程中從包包裡拿出刀子，種種行為顯然是想讓王女心生畏懼，因此不採信她的說詞。

法官表示，考量到蔡女沒有任何犯罪紀錄，素行尚可，只是自認遭到刁難，才會做出上述舉動，雙方至今仍未達成和解，最終依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。此外，校方也已經停聘蔡女3個月，並展開相關調查。