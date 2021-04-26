北市新開幕「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動　網嗨：喝拿鐵就回本

▲台北市160元吃到飽。（圖／邊緣哺の遠距孤食日記授權提供，下同）



記者黃可昀／綜合報導

在台北生存不易，一個雞腿便當就要破百，常常一天下來光是伙食費就2、300元，想不到在物價高昂的台北車站，竟然還有160元吃到飽！且用餐環境、菜色、口味都讓人無可挑剔，消息一出隨即吸引饕客朝聖。

網友「邊緣哺の遠距孤食日記」在Dcard表示，他和女友日前經過台北車站周邊，發現某飯店推出「輕buffet」，剛開幕期間大人吃到飽160元、小孩130元，這種自助餐價位在台北幾乎是不可能，且店家還在如此昂貴的市中心，不免讓人好奇餐點表現究竟如何。

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▲開幕期間有優惠。



原PO貼出當天部分菜色，熟食區有紅燒肉、麻婆豆腐、蒸蛋、清蒸茄子、炒時蔬、炸雞塊、涼拌青木瓜、滷豬耳朵，水果、果汁、咖啡應有盡有，以及飯店早餐常見的清粥小菜、滷肉飯、肉包、濃湯等等，琳瑯滿目的商品可以選擇，實在很難想像只要160元就能全吃到。

▲當天消費明細。



他透露，這家店也有加價主餐可以點，當天他和女友各點了椒麻雞、魚排，「1人+NT38/人，38元，你沒看錯！」也秀出當天兩人的消費紀錄，吃到飽一人160元免服務費，加價38元即可選購一份主餐，總金額396元。原PO自己都驚訝地說，「CP值完勝人生目前吃過的吃到飽！」

▲店內用餐環境。



網友也驚呼，「這價格太誇張，光喝拿鐵、吃水果就回本了」、「哇塞這家之後要擠爆了」、「看起來是偏自助菜色啦，但很划算就是了，有水果可以吃」、「天啊好適合我這種食量大的吃貨」。不過，在地人提醒，這家店距離北車有一段距離，比較靠近大橋頭站，想朝聖的人要注意，「到北車起碼走20分鐘」、「正確地點在大橋頭家樂福重慶對面」。