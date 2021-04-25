超狂「水中鋪路」40秒畫面曝光！混凝土直接倒進積水　網爆氣開罵

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國網路一段影片近期受到熱議，可見曼谷一名修路工人不畏淹水，不斷把混凝土倒入水中，引來大批網友揶揄「是個天才」，還有人懷疑工人想要騙工資，該公司也被罵爆。但事後證明，混凝土最終凝固且道路平整，另有人提到，工人倒下的混凝土其實可在水中凝固，應該是想盡快把路面填補完成。

綜合泰國《椰子網》等報導，該段道路工程早在淹水之前就已開工，未料施工地點因天氣因素出現大片積水，但該名戴著帽子的工人與同事仍持續作業，可見他雙腳踩踏在水裡的同時，混凝土也不斷被倒入水中，而這一切過程把現場旁觀者全都嚇壞。

▲工人直接把混凝土倒入水中。（圖／翻攝自YouTube）

在整個過程被拍下來上傳至網路後，大批網友紛紛開罵，直指水泥將會隨著積水消退全數消失，「看、看、看！這真是個天才，把水泥倒進積水裡，天啊」、「真的可以這樣做嗎」、「再度見證政府失敗的縮影」、「工人：無論如何我都收得到工資」。但也有人說，混凝土其實可在水下凝固，只是必須花費較長一段時間。

承辦商事後受訪時坦言，該名工人被迫傾倒混凝土，防止混凝土在工程車內乾掉。另有當地網友在積水退去後到現場拍照，認證混凝土已經凝固。

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