把「光」留住一小時　陸研究團隊刷新德國保持8年紀錄

▲大陸科研團隊成功將「光」留住1小時。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國科學技術大學昨（25）日公布，該校李傳鋒、周宗權研究組近期成功將光存儲時間提升至1小時，大幅刷新8年前德國團隊創造的1分鐘世界紀錄，朝實現量子U盤（隨身碟，下同）邁出重要一步。據了解，「光」是現代訊息傳輸的基本載體，光纖網路的實踐更是運用廣泛，因此，光儲存技術在量子通訊領域至關重要。

▲「光」是現代訊息傳輸的重要載體，光纖網路用途廣泛。（圖／CFP）

《新華網》報導，使用光量子存儲可以構建量子中繼，從而克服傳輸損耗建立遠程通訊網。另一種遠程量子通訊解決方案是量子U盤，即把光子保存起來，通過運輸U盤來傳輸量子訊息。考量飛機和高鐵等運輸工具的速度，量子U盤的光存儲時間需要達到小時為單位，才有實用價值。

李傳鋒指出，光的狀態訊息很容易消失，這個研究延長了保存的時間，也有望催生一系列創新應用，「簡單來說，我們就是用一塊晶體把光『存起來』，一小時後取出來發現，它的相位、偏振等狀態信息還保存得很好。」

這項實驗中，光訊號經歷了光學激發、自旋激發、自旋保護脈衝等一系列操作後，被重新讀取為光訊號，總存儲時間達1小時，而且光的相位存儲「保真度」高達96.4±2.5%。

以兩部相距較遠的望遠鏡為例，他們捕捉到的光，保存後放到一起進行「干涉」處理，可以突破單個望遠鏡的尺寸局限，大幅提升觀測的精度。此外，量子U盤對構建全球量子通訊網還具有重要意義。李傳鋒表示，為實現量子U盤，不僅要高精度的「留住光」，還要提升信噪比，這也是下一步努力的方向。