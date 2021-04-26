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江振誠餐廳遭控「廚師口罩沒戴好」　北市衛生局抓到回應了

▲RAW餐廳人員未依規定戴口罩、帽。（圖／北市衛生局提供）

記者黃士原、洪巧藍／台北報導

米其林二星餐廳RAW被媒體報導有多位廚師在廚房裡工作沒戴好口罩，北市衛生局表示，上週已經派員前往餐廳稽查，發現3項衛生缺失，其中之一便是廚師未戴口罩、也未戴帽子。

北市衛生局食藥科科長陳怡婷受訪表示，上週已經派員前往RAW稽查，發現3項衛生缺失，其中之一便是廚師未戴口罩、也未戴帽子，依照食安法規定，與食品從業人員與食品接觸都應該戴口罩，加上現在疫情期間，也是為了避免傳染疾病之虞。其餘2項違規則是現場發現昆蟲、冷藏空間發現有紙箱，前者代表病媒防治沒做好，後者則是冷藏空間應把紙箱內物品應取出放置，避免交互污染問題。

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▲北市衛生局在RAW餐廳裡面發昆蟲。（圖／北市衛生局提供）

陳怡婷指出，相關情況已經違反《食安法》依規定須限期改善，如複查未通過，可罰6萬元至2億元。衛生局給予3天時間限時改善，這2天就會前往複查。

對此，RAW表示，餐廳一直以來都是以業界更高的標準自我要求，包括首先實施顧客旅遊史及健康聲明書，為了確保餐點品質，任何餐廳廚師都必須在過程中確認調味及戴口罩，要如何同時滿足也會是餐廳的挑戰。

但確保餐點品質及調味的標準與前後場的全程戴口罩，一直都是餐廳自我嚴格要求的準則。同時也包括公司要求所有員工每天上下班前，確實測量體溫的紀錄及隨時手部消毒，RAW也深信防疫絕對不能有破口。

▲有最難訂位餐廳之稱的「RAW」主廚是全球百大名廚江振誠所創立。（圖／RAW提供）

有最難訂位餐廳之稱的「RAW」主廚是全球百大名廚江振誠所創立，在米其林指南登台首年就拿到一星，之後連二年奪得二星；RAW依循24節氣並運用在地食材，以創新並符合世界餐飲浪潮的料理手法，結合台灣在地文化並創造與時俱進跨越文化藩籬的台灣味。RAW同時結合了室內設計、以及獨有的服務與風格，將每一個味覺、視覺、聽覺等等各個環節，串成完整流暢的飲食體驗。

▲RAW本季新菜之一海味昆布脆片 。（圖／RAW提供）

而日前正式宣布將重披戰袍再次走入廚房的江振誠，近期和新任主廚王奕翔在RAW還原了Restaurant ANDRE 經典菜色「ANDREIS BACK」春季菜單在3月25日推出，除了呈現數道經典菜色，也符合現正時令的料理，江振誠說，這次除了融合RAW 和RestaurantANDRE的特色風格，更收納了他最喜歡、最想要介紹給沒機會造訪，或是回味《八角哲學》料理中最重要的幾道菜。

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